Letmather Hundeschul-Besitzerin sieht auch Positives

Letmathe. Auch wenn der Lockdown ihr so manche Nachteile bringt, sieht Kirsten Koch auch Vorteile durch den Online-Unterricht.

Für Kirsten Koch ist die aktuelle Lage „die Höchststrafe“, sie bezeichnet sich schließlich selbst als „Draußenmensch“ – und ihr Berufsleben spielt sich ohne Corona-Pandemie auch hauptsächlich unter freiem Himmel ab. Doch die Besitzerin der „fellows“-Hundeschule ist nun dazu verdammt, vor dem Computer zu sitzen und ihre Kunden online zu beraten und zu trainieren.

„Ich bin froh, dass die Kunden so mitziehen, ich hatte seit dem ersten Lockdown nur zwei Kündigungen“, erzählt sie. Obwohl sie mit einem Abo-System arbeite, sind nahezu alle geblieben, anstatt auszusetzen. Und es sind sogar neue Mensch-Hunde-Paare hinzugekommen. „Seit dem Corona-Beginn haben sich viele einen Hund angeschafft“, sagt die Fachfrau, aber begeistert ist sie davon nicht unbedingt. Vor allem Welpen fehle in dieser Lage die Sozialisation, die sie auch im Online-Unterricht in der Hundeschule nicht nachholen können. Auch ein hohes Aggressionspotenzial könne auf die Entfernung schwerer beurteilt, heruntergefahren beziehungsweise beseitigt werden. Was sonst im Gruppentraining unter freiem Himmel laufe, ginge eben vor dem Bildschirm nur recht begrenzt.

So sieht es normalerweise aus, wenn die Hundeschul-Besitzerin ihre Kunden unterrichtet. Foto: Privat

Da Dienstleistungen wie die von Kirsten Koch in Nordrhein-Westfalen als „außerschulische Bildungsstätte“ gelten, darf sie derzeit noch nicht einmal Einzelunterricht anbieten. „Was ich überhaupt nicht verstehen kann, weil ja alles draußen und mit Maske und Abstand laufen könnte“, macht die zweifache Mutter ihrem Unmut Luft. Wenn Gruppenstunden verboten würden, sei es eine Sache – beim Treffen mit einzelnen Kunden und deren Vierbeinern eine andere. Gerade Halter von so genannten Listenhunden, umgangssprachlich Kampfhunde, hätten jetzt Schwierigkeiten, ihre Auflagen zu erfüllen. „Sie müssen ja Einzel- und Gruppentrainingseinheiten nachweisen“, weiß Kirsten Koch. Einladungen von Kunden, „doch einfach so mal zusammen spazieren zu gehen“, lehnt sie generell ab, um ihre Lizenz nicht zu verlieren. Paradox ist aus ihrer Sicht, dass Hundeschulen in allen anderen Bundesländern wie gehabt arbeiten dürfen. Als Wettbewerbsverzerrung em­pfindet sie, dass sich eine Hundetrainerin aus Hagen damit rühmt, eine Ausnahmegenehmigung zu besitzen.

Video-Training bringt teils schnellere Ergebnisse

Doch Kirsten Koch sieht nicht alles negativ, was die Pandemie mit sich bringt: „Der Online-Unterricht ist beispielsweise vor allem für Hunde aus dem Tierschutz ein enormer Mehrwert, weil sie nicht gleich mit fremden Menschen und Hunden in Kontakt kommen, sondern erst einmal mit ihrem Halter allein trainieren können.“ Und auch für viele Menschen sei das Üben vor der Kamera ein Gewinn: Sie sehen viel schneller, wenn sie durch ihre Körperhaltung beziehungsweise -sprache falsche Signale an die Vierbeiner senden. Nicht nur mit der „fellows“-Inhaberin müssen die Kunden per Onlinekonferenz agieren, sie bekommen auch Aufgaben, die sie filmen müssen. „Da liefern sich gerade zwei Männer einen richtigen Wettbewerb, wer die schöneren Videos macht. Das ist süß. Einer hatte letzte Woche sogar einen Film mit Vor- und Abspann und Musik zusammengeschnitten“, erzählt Kirsten Koch. Sie bietet jetzt auch einmal wöchentlich eine Online-Sprechstunde an, um die akuten Probleme von Mensch und Tier möglichst schnell zu lösen.

Viele neue Kunden sind auch zu ihr gekommen, weil sie durch Homeoffice-Tätigkeiten quasi jetzt den Hund ständig an ihrer Seite haben und befürchten, ihn nach Rückkehr an den Arbeitsplatz im Unternehmen nicht mehr allein lassen zu können.“

Kleingedrucktes wird ständig geändert

Daher ist Kirsten Koch, die eine Mitarbeiterin beschäftigt, froh, zumindest Online-Stunden geben zu können. Einen Anspruch auf die Corona-Überbrückungshilfe hätte sie zwar, „aber das Kleingedruckte wird ständig geändert“. Und bei der ersten Soforthilfe seien diejenigen, die etwas verdient gehabt hätten, gleich bestraft worden, weil sie die staatliche Unterstützung zurückzahlen mussten. Die Hundeschul-Besitzerin würde sich eine größere Lobby auch für ihren Dienstleistungsbereich wünschen, vor allem vonseiten der Politik.