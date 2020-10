Letmather Kolping-Musikverein sammelt Metallschrott

Letmathe. Um die Vereinskasse zu füllen, sammeln die Mitglieder am 31. Oktober Metallschrott.

Der Musikverein der Kolpingsfamilie Letmathe sammelt Metall. „Helft uns durch die Corona-Krise und unterstützt uns mit eurem Metallschrott (Waschmaschinen, Trockner, Backöfen, Fahrräder, Kabel, Töpfe, Garagentore, Leisten, Profile Schrauben, Werkzeuge von klein bis groß, nur keine Kühlschränke)“, heißt es in einem Aufruf. Am Samstag, 31. Oktober, zwischen 9 und 14 Uhr kann alles am Kolpinghaus Letmathe abgegeben und damit Vereinskasse etwas gefüllt werden. Eine Transporthilfe bei großen Gegenständen ist nach Absprache möglich. Die Verantwortlichen erinnern an die Einhaltung der Corona-Schutzregeln.