Letmather Kolpinggedenktag im Livestream begehen

Letmathe. Die Kolpingsfamilie Letmathe feiert am Sonntag, 6. Dezember, ihren Kolpinggedenktag.

In diesem Jahr allerdings anders als gewöhnlich, indem sie die Online-Messe aus der Kilianskirche um 9.30 Uhr mitgestaltet. Am Ende der Messe wird ein Porträt des seligen Adolph Kolping gezeigt, das Mitglieder des Musikvereins der Kolpingsfamilie erstellt haben. Dabei wird auch das Orchester des Musikvereins zu hören sein. Alle Mitglieder der Letmather Kolpingsfamilie, aber auch des Kolpingbezirkes Iserlohn und darüber hinaus sind am Sonntag eingeladen, diese Messe im Livestream mitzufeiern (zu finden auf der Homepage des Pastoralverbundes Letmathe, dann das Bild des Kiliansdoms anklicken).