Letmather Literaturkurs bringt „Bücherdiebin“ auf die Bühne

Letmathe. Der Literaturkurs am Gymnasium Letmathe kommt mit seinem Theaterprojekt in den Genuss einer NRW-Förderung.

Sie haben sich viel vorgenommen: 24 Schülerinnen und Schüler am Gymnasium Letmathe arbeiten an einer Bühnenadaption des Romans „Die Bücherdiebin“ (von Markus Zusak, siehe Infobox). Unterstützung kommt von dem „Qualis“-Landesinstitut für Schule, das jährlich fünf solcher Projekte in Nordrhein-Westfalen auswählt. Michael Arends, sonst Lehrer für Englisch und katholische Religionslehre, ist bei einer Fortbildung in Literaturpädagogik ermuntert worden, sich mit seinem Kurs zu bewerben, wie er berichtet: „Ich hatte natürlich gehofft, dass wir ausgewählt werden. Als die Nachricht kam, war ich aber doch überrascht.“

Das Landesinstitut und die Buchvorlage Das frühere Landesinstitut für Schule und Weiterbildung ist 2013 zur „Qualitäts- und Unterstützungsagentur – Landesin­stitut für Schule“ (Qualis) umstrukturiert worden. Das in Soest ansässige Institut unterstützt Schulen beim Bildungs- und Erziehungsauftrag, berät das Schulministerium und fördert die gemeinwohlorientierte Weiterbildung in NRW. Die Förderung des Letmather Projekts ist Teil des „Kompetenzchecks Schultheater 2020“, der sich an die Sekundarstufen I und II richtet. Das Programm wurde an die Hygienevorschriften angepasst. „Die Bücherdiebin“ aus der Feder des deutsch-australischen Schriftstellers Markus ­Zusak erschien 2005. Der Autor erzählt aus der Perspektive des personifizierten Todes die Geschichte der zu Beginn des Romans (1939) neunjährigen ­Liesel Meminger und ihrer Liebe zu Büchern in der Zeit des Nationalsozialismus.

Positiv aufgefallen sei der Jury unter anderem die Wahl der Textgrundlage und dass filmische Mittel bei der Umsetzung zum Einsatz kommen sollen. Für das Bewerbungsprozedere in den Sommerferien musste Michael Arends frühzeitig einen Text festlegen – normalerweise lasse er lieber seinen Schülern die Wahl. „Nach anfänglicher Skepsis waren die meisten aber schnell begeistert. Besonders dass dass der Tod als Erzähler auftritt, hebt die Geschichte deutlich von anderen ab“, erklärt Arends.

Die Jugendlichen im Alter von 16 bis 17 Jahren hatten für das laufende Schuljahr die Wahl zwischen dem Kunst-, dem Musik- oder dem Literaturkurs. Dabei handelt es sich nicht um Arbeitsgruppen, sondern um Unterricht, der regulär benotet wird – eine Grundvoraussetzung für die Bewerbung um die Qualis-Förderung. „Das Projekt bietet nicht nur Chancen für Schüler, die den Drang haben, auf der Bühne zu stehen“, betont Michael Arends, sondern auch für solche, die sich vielleicht eher nach dem Ausschlussprinzip für den Kurs entschieden hätten. „Es werden nicht nur Darsteller gebraucht. Bühnenbild, Maske, Musik, Lichttechnik – für ganz verschiedene Bereiche haben sich Interessen herauskristallisiert.“

Es hätte sich auch sofort ein halbes Dutzend Kursteilnehmer gefunden, die sich für die Regie begeistern und das Buch unter Anleitung fürs Theater umschreiben möchten. „Es geht nicht um eine Umsetzung eins zu eins, die Schüler können eigene Schwerpunkte setzen“, stellt Michael Arends klar.

Unter professioneller Anleitung am Stück gefeilt

Die NRW-Förderung beinhaltet Beratung und Coaching durch Profis: Vergangene Woche haben die Theaterpädagogin Aleksandra Respondek und die Fachberaterin Johanna Langhoff einen Tag lang in der Aula des Gymnasiums mit dem Kurs gearbeitet. Die Schüler hatten selbst eine Buchpassage ausgewählt, die sie coronabedingt unter verstärktem Einsatz von Pantomime zum Theaterstück transformierten. Dabei schöpften die Jugendlichen aus dem Potenzial der Gruppe, die so manches individuelle Talent bereithält. „Manche meiner Schüler habe ich dabei von einer neuen Seite kennengelernt“, berichtet Arends. Eine Schülerin hat zum Beispiel Musical-Erfahrung, zwei andere tanzen Ballett, wieder andere singen – jeder konnte sich auf seine Weise einbringen.

Neben gesprochenen Texten sollen auch Pantomime, Tanz und filmische Mittel zum Einsatz kommen. Foto: Alexander Barth / IKZ

Wer gerade nicht auf der Bühne stand, nahm die Rolle des kritischen Zuschauers ein. Darstellung und Diskussion wechselten sich ab, stets ging es darum, an der Performance zu feilen. „Ihr seid sehr präsent auf der Bühne“, lobte Aleksandra Respondek in der abschließenden Feedback-Runde. Die Schüler lobten den Zusammenhalt in der Gruppe und die deutlich erkennbaren Fortschritte durch die fachkundige Anleitung.

Die Hauptrollen seien bewusst noch nicht vergeben, erklärt Michael Arends, der seinen Schülern die Zeit geben möchte, sich selbst in verschiedenen Rollen zu erproben, bevor diese im Rahmen eines Castings verteilt werden. Die Jugendlichen haben auch bei der thematischen Schwerpunktsetzung noch Spielraum, Ausgrenzung und Zivilcourage sind in jedem Fall wichtig. Bühnenreif soll das Stück bis Mai oder Juni sein. Arends: „Wir hoffen, dass die Hygiene-Richtlinien dann auch eine Aufführung zulassen.“