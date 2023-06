Letmather Männertreff feiert „10+2“

Letmathe. Der Männertreff feiert sein 10+2 – und lädt am Freitag interessierte Männer in und an die Friedenskirche Letmathe ein. Was geplant ist.

Die Vorbereitungen für ein Fest zum zehnjährigen Bestehen liefen beim Letmather „Männertreff“ bereits auf Hochtouren, als Corona ihnen einen dicken Strich durch die Rechnung machte. Das Bedürfnis, die bis dato schöne und erfolgreiche „Männertreffgeschichte“ angemessen zu feiern, blieb aber lebendig – und so wird nun, am Freitag, 16. Juni, ab 17 Uhr in und an der Friedenskirche kurzerhand „10+2“ gefeiert. „Zwölf ist ja auch ein Ding“, sagt Burckhardt Hölscher vom Vorbereitungsteam. Zumal ja auch eine biblische Zahl.

Aktuell laufen nun noch letzte Vorbereitungen. Am Dienstag brachte Dirk Eckel von der Werbegemeinschaft Letmathe, die die Veranstaltung unterstützt, bereits einen Getränkewagen, der vor der Friedenskirche postiert wurde. Folgen werden noch ein Grill und einiges mehr, denn für Verpflegung für das gemütliche Beisammensein nach dem „offiziellen“ Teil will ja gesorgt sein. Neben zahlreichen geladenen Gästen unter anderem aus dem Vereinsleben sind alle interessierten Männer am Freitag willkommen.

Die „Männerarbeit“ hat in der Gemeinde eine lange Tradition. In der Festschrift „1888 – 1988. 100 Jahre Evangelische Männerarbeit in Letmathe. Ein Rückblick in Dankbarkeit“ hat Walter Voß das bereits eindrucksvoll nachgezeichnet. Vor 135 Jahren wurde Bauunternehmer August Metzler zum Gründungsvorsitzenden des „Evangelischen Männer-Vereins zu Letmathe“ gewählt.

Seit 2011 nun werden von einem Team alle interessierten Männer gemeinde-, konfessions- und weltanschauungsübergreifend zu einem „offenen Männertreff“ ins Dietrich-Bonhoeffer-Gemeindehaus eingeladen.

„Wir sind ein Team – und fertig“

Die monatlichen Themen-Abende bei Sauerländer Bockwurst und Kaltgetränken stehen dabei genauso wie die regelmäßigen Exkursionen immer auch im Zeichen der Geselligkeit, die bei den jährlichen Grillfesten besonders im Fokus steht. Und apropos Team – Obmann Hans Barthelmes ist es beim Pressetermin darum besonders wichtig zu erwähnen, dass auch Werner Grünewald dazu gehört, der krankheitsbedingt diesmal nicht mitanpacken konnte, wie gewohnt. „Wir sind ein Team“, sagt Hans Barthelmes. „Und fertig.“

Das Programm:

17 Uhr: Dankandacht (mit zwei Orgelstücken von Christian Otterstein und zwei Liedbeiträgen des Männerchors Letmathe-Oestrich), Begrüßung, Liedbeitrag Männerchor Letmathe-Oestrich: „Lobe den Herrn, meine Seele“ (Psalm 103), Ansprache, Liedbeitrag Männerchor Letmathe-Oestrich: „Herr, deine Güte reicht soweit der Himmel ist“, Gebet, Segenswunsch.

17. 30 Uhr: Kleiner Festakt, Grußwort des Presbyteriums: Pfarrerin Birgitt Johanning, Liedbeitrag Männerchor Letmathe-Oestrich: „Mit 66 Jahren …“, Grußwort des Stellvertretenden Bürgermeisters Karsten Meininghaus, Liedbeitrag Männerchor Letmathe-Oestrich: „Conquest of paradise“, Gruß des Vorsitzenden der Letmather Werbegemeinschaft Paul Nowak, anschließend: Talkrunde mit Rudi Müllenbach (30 Minuten). Abschluss : „Jazz together“ (Hubert Schmalor/ Klaus Bergmann).

Im Anschluss geselliges Beisammensein mit Beköstigung auf dem „Kirchplatz“, dabei musikalische Unterhaltung durch „Jazz together“.

Angedacht ist zudem eine Pinnwand, die helfen soll, während der Pandemie eingeschlafene Interessengruppen (Spiele, Sport, PC und mehr) wiederzubeleben. Auch eine Fotoshow und wenn zeitlich noch passend ein weiterer Beitrag des Männerchors (Vive l’amour) sind für den frühen Abend geplant.

