Letmather Michael Funnemann regiert Altenas Schützen

Letmathe/Altena. Der Regent der FWG Altena wohnt in Letmathe: Michael Funnemann ist der neue Schützenkönig und das bis 2026.

Michael Funnemann aus Letmathe ist neuer Schützenkönig der Friedrich-Wilhelms-Gesellschaft (FWG) Altena. Der 52-jährige gebürtige Altenaer, der Letmathe vor neun Jahren zu seiner Wahlheimat gemacht hat, hat am Freitagnachmittag den entscheidenden Schuss abgefeuert. Er regiert bis 2026 das Altenaer Schützenvolk. Zu den vielen Gratulanten zählten auch seine Frau Sandra und die gemeinsamen Kinder Samuel (8) und Sina (5). Funnemann arbeitet als Verwaltungsleiter in der katholischen Propstei St. Gertrudis in Wattenscheid, bei der FWG gehört er zur Kompanie Kelleramt.

