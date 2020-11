Letmather Oliven trotzen dem sauerländischen Winter

Es ist ein ungewöhnliches Unterfangen – aber von Erfolg gekrönt: Bereits seit 2010, kurz vor der Eröffnung des Letmather Bibelgartens 2011, ihrem jetzigen Standort, wachsen in Letmathe Olivenbäume. „Die gehören einfach dazu“, sagt Astrid Dicke, die gemeinsam mit Brigitte Wiedkamp und Elisabeth Blankenagel ehrenamtlich die Bäumchen pflegt.

Zwei der ursprünglich vier etwa 100 Jahre alten Bäume haben allerdings die kalten sauerländischen Winter dahingerafft. Die Bäume kommen aus Portugal, wo sie einst vor der Rodung bewahrt worden waren. Nach einer Schenkung der Kilian-Gemeinde ist noch ein dritter Baum zu dem kleinen Hain dazugekommen. „Mittlerweile sind die Winter ja milder“, sagt Astrid Dicke. „Das bekommt den Bäumen besser.“ Das Verpacken, wenn es doch mal kalt wird, sei stets mit viel Aufwand verbunden. Abgesehen von der Kälte seien die Bäume aber robust.

Und wie schmecken sie nun, die vermutlich einzigen Letmather Oliven? Astrid Dicke muss lachen: „Eine Kollegin hatte die mal in Salzwasser eingelegt. Das war nicht so mein Fall.“ Es fehle einfach an der nötigen Sonne. „Eine Presse haben wir jedenfalls auch noch nicht angeschafft.“