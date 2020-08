Letmather Orgel wieder in den Mittelpunkt rücken

Letmathe. Die Orgel der Friedenskirche soll saniert und renoviert werden.

30 Jahre nach der letzten technischen Überholung der Kleuker-Orgel in der Friedenskirche hat sich das Presbyterium der Gemeinde entschlossen, der unumgänglichen erneuten Sanierung und Renovierung der Orgel zuzustimmen. Dies bedeutet ein klares Ja zur Pfeifenorgel als immer noch wichtigstes, originäres Instrument der Kirche. Organist Christian Otterstein zeigt sich sehr dankbar für diesen Entschluss und möchte in Zukunft die Orgel wieder verstärkt in den Mittelpunkt von Gottesdienst und Konzert rücken. In Zukunft sollen Benefizkonzerte zugunsten der Orgelrenovierung stattfinden, die von gemeindeeigenen und befreundeten Musikern gestaltet werden sollen. Ein bis zweimal im Jahr werden aber auch große Orgelkonzerte zu hören sein. Den Anfang macht am 20. Dezember die Organistin Daria Burlak aus Fröndenberg . Sie stammt aus Wladiwostok, hat in Moskau Klavier und in Deutschland Orgel studiert.