Die Realschule Letmathe hat auf Initiative von Schülersprecher Fatih Eminyildirim (re.) Spenden für die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien gesammelt. Bei der Einzahlung am Montag waren außerdem dabei: Corinna Maßmeier (SV-Lehrerin), Christian Hasch (Sparkasse), Anja Swoboda (Schulleiterin), Ryk van der Lingen (Schülersprecher), Kornelia Hofmann (SV-Lehrerin).