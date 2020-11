Letmather Schulen beschreiten Grat zwischen Virus und Kälte

Es ist kühl geworden an den heimischen Schulen. Dass man im Unterricht friert, ist genau wie Bilder von Schülern, die mit Mantel und Schal im Klassenzimmer sitzen, eigentlich Geschichte. Es sind aber keine Urgroßeltern, die in diesen Tagen von solchen Zuständen berichten, sondern Schulleiter. Und die beziehen sich nicht auf frühe Lebenserinnerungen, sondern auf den gelebten Alltag.

„Teilweise ist es unerträglich kalt in den Klassenräumen“, sagt zum Beispiel Anja Swoboda, Leiterin der Realschule Letmathe. Mindestens alle 20 Minuten und in den Pausen die Fenster zu öffnen, sei vorgeschrieben. Mitunter würden die Fenster aus Sorge vor Ansteckung aber auch durchgehend geöffnet bleiben. Dazu kommt noch, dass die Heizungen an der Realschule vor Ort nicht reguliert werden können – wie viel Wärme ankommt, wird an zentraler Stelle gesteuert. „Die Stadt hat die Heizung bereits hochgeregelt, nichtsdestotrotz beobachte ich die Situation mit Sorge“, betont Anja Swoboda und verweist auf ihre Fürsorgepflicht, die ihr stellvertretend für das Schulministerium obliege. „Am Freitag hatten wir zum Beispiel Temperaturen im einstelligen Bereich. Manche Schüler nehmen sich Decken mit, gesundheitlich ist das auf die Dauer trotzdem bedenklich“, warnt die Schulleiterin.

An der Realschule sind aktuell 30 Schüler und zwei Lehrkräfte in Quarantäne, vier Schüler sind positiv auf Covid-19 getestet worden. Die meisten Schüler und Eltern würden sich dennoch weiterhin für den Präsenzunterricht aussprechen. „Stellenweise gibt es aber auch bei uns Kinder und Jugendliche, die lieber in den Distanzunterricht zurückkehren würden, weil sie selbst gesundheitlich angeschlagen sind oder Risikopatienten in der Familie haben. Und es gibt einige Eltern, die das fordern. Manche sind selbstständig und befürchten betriebliche Einbußen durch eine Quarantäne, wenn sich ihr Kind in der Schule ansteckt – die Beweggründe sind da ganz unterschiedliche“, erklärt Swoboda.

Tablets stehen auf derWunschliste der Schulen

Die Erfahrung habe gezeigt, dass Distanzunterricht kein vollwertiger Ersatz für den Schulbesuch ist. Die Realschule wartet gerade auf die Lieferung mobiler Endgeräte, die für einheitlichere Voraussetzungen sorgen könnten. Etwa 100 Tablets habe die Stadt bestellt, 40 davon seien für Lehrkräfte bestimmt, die übrigen für Schüler, die von zu Hause lernen. „Wir hoffen, dass die noch vor Weihnachten kommen.“ Luftreiniger für die Klassenräume seien hingegen aktuell nicht in Sicht. Die Albert-Schweitzer-Halle sei gerade von der Stadt freigegeben worden zur eingeschränkten Nutzung für den Sportunterricht. Wegen vorgeschriebener Lüftungszeiten kann nur ein Teil der regulären Sportstunden angeboten werden.

Das Kollegium ziehe trotz der Mehrarbeit und der insgesamt belastenden Situation „gut mit“. Die Akzeptanz der Schüler für die Maskenpflicht auch während des Unterrichts sei insgesamt gestiegen, berichtet Anja Swoboda: „Es ist zwar noch immer schwierig zu vermitteln, dass der Mindestabstand eingehalten werden soll, wenn die Maske in den Pausen zum Trinken und Essen abgenommen werden darf. Aber grundsätzlich ist die Notwendigkeit für die Schüler sichtbarer als noch im Frühjahr. Die kriegen ja am eigenen Leibe mit, wie es ist, in Quarantäne zu sein. Trotz der ersten Freude über zwei Wochen schulfrei ist es für die meisten dann kein Spaß, 14 Tage im Zimmer hocken zu müssen.“

Den Vorschlag von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, die Weihnachtsferien zwei Tage früher beginnen zu lassen, findet Anja Swoboda im Prinzip gut. Dafür sollten allerdings statt der Ferientage in der Karnevalszeit besser Tage in den Sommerferien eingespart werden: „Die Phase zwischen Weihnachts- und Osterferien ist in der Schule extrem anstrengend, da ist jeder freie Tag kostbar. Manche haben außerdem schon private Pläne gemacht für das Karnevalswochenende“, sagt sie zur Begründung.

Auch an der Hauptschule Letmathe weht derzeit viel „frischer Wind“. Mit Hilfe einer App werde die CO 2 -Konzentration in den Klassenzimmern abgeschätzt, um die Lüftungsfrequenz darauf abzustimmen, erklärt Schulleiter Ulrich Bödingmeier. 23 seiner Schüler sind in Quarantäne, zwei vor den Herbstferien positiv getestete Mitarbeiter seien inzwischen wieder wohlauf. „Sollte es wieder zum Distanzunterricht kommen, wären wir weitaus besser vorbereitet als im März“, glaubt Bödingmeier. Aber auch wenn die ersehnte Tablet-Lieferung eintreffe, seien erst noch erhebliche administrative Aufgaben zu bewältigen, damit der Onlineunterricht mit den Geräten auch funktioniert.

Banges Warten auf die Freigabe der Sporthallen

„Uns ist klar geworden, wie sehr wir in Deutschland digital hinterherhängen, auch wenn wir in Iserlohn weiter sind als in anderen Kommunen“, formuliert der Schulleiter eine Erkenntnis der vergangenen Monate. In jedem Fall bleibe der Distanzunterricht eine „Notlösung“, mit der nicht alle Schüler so erreicht werden könnten, wie es nötig sei. „Gerade in unserer Schulform läuft viel auf der persönlichen Beziehungsebene, da bricht online einiges weg“, erklärt Bödingmeier. Nachdem in der Turnhalle die Lüftungsanlage umgebaut worden ist, besteht die Hoffnung, dass noch in dieser Woche der Sportunterricht an der Hauptschule wieder aufgenommen werden kann. „Wir warten auf die Freigabe“, so der Schulleiter.

Ähnlich sieht das am Gymnasium Letmathe aus. „Bis wir die Freigabe bekommen, machen wir Sport im Freien, soweit möglich“, sagt der kommissarische Schulleiter Tobias Hommel. Aktuell seien zwei Lehrkräfte und 18 Schüler in Quarantäne, in zwei Fällen wurde das Coronavirus nachgewiesen. „Durch die Maskenpflicht müssen wir nicht mehr ganze Klassen in Quarantäne schicken“, lobt Hommel die Regelung. Zum regelmäßigen Lüften auch in den Aufenthaltsräumen der Schüler habe man digitale Eieruhren angeschafft. Erste Bilanz: „Es funktioniert.“

Die Temperaturen im Gebäude bezeichnet Tobias Hommel als „noch erträglich“, wenn man bei Bedarf die Jacke überziehe – bislang ist der Herbst mild. Beim Onlineunterricht, der gerade in Quarantänefällen Anwendung findet, stoße die Schule schnell an die Grenze der Bandbreite. „Auch didaktisch ist das eine große Herausforderung. Die Lehrer müssen zwei Laptops und die einzelnen Schüler im Chat im Blick behalten. Darunter leidet der Unterricht.“

Auch das Gymnasium wartet gespannt auf zugesagte Tablets. Luftfilter seien noch „absolutes Neuland“ und nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick erscheine: „Man braucht die richtigen Filter, die Leistung muss ausreichen und die Geräuschentwicklung muss sich in Grenzen halten“, gibt Tobias Hommel zu bedenken – außerdem stelle sich die Frage der Wartung. Insgesamt, glaubt der kommissarische Schulleiter, habe sich eine gewisse Routine im Umgang mit Corona eingestellt: „Die Konzepte sind angepasst und verfeinert worden.“ Der Tenor unter den Schülern sei in jedem Fall eindeutig: „Die sind froh, wieder hier zu sein.“