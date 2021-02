Letmather Schulen: Realität ist dem Ministerium voraus

Letmathe/Iserlohn. Am Donnerstag verkündete Ministerin Gebauer, das Land werde Distanzunterricht in Schulen ermöglichen. Für die jedoch ist das teils ein alter Hut.

Die E-Mails aus dem Schulministerium in der Corona-Pandemie sind zahlreich und berüchtigt. Oft erst am Freitagnachmittag wurde den Schulen im schlimmsten Fall mitgeteilt, wie die Dinge am Montag zu laufen haben. In dieser Zeitung hatten das Schulleitungen aus Iserlohn und Letmathe des Öfteren kritisiert.

Die Mail der vergangenen Woche kam bereits am Donnerstag. Zuvor hatte NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) die Botschaft im Kern bereits im Landtag verkündet. Das Land NRW werde Schülern, die zu Hause nicht gut unterrichtet werden können, ab Montag und bis mindestens zum 12. Februar die Chance auf Distanzunterricht innerhalb der jeweiligen Schulräume geben. So weit, so gut.

Für die Schulen aber ist dies, wie eine Kurzumfrage zeigt, allerdings anscheinend mehr oder minder ein alter Hut. „Das haben wir sowieso schon gemacht. Wir wollen niemanden abhängen“, sagt etwa Ulrich Bödingmeier, Leiter der Letmather Hauptschule. „Ich habe mich gewundert, als ich das am Donnerstag gelesen habe.“ Auch der Leiter der Martin-Luther-Hauptschule in Iserlohn, Oliver Dege, hatte in dieser Zeitung nach Ende der Ferien berichtet, dass man dieses Modell im Bedarfsfall bereits erfolgreich anbiete und praktiziere.

Den Wunsch, ihre Kinder in der Schule auf Distanz unterrichten zu lassen, hätten Eltern auch im Rahmen der Notbetreuung schon äußern können, sagt Ulrich Bödingmeier. „Es gibt jetzt also gewissermaßen nur eine Pflicht für das, was wir eh schon angeboten haben.“

Ein Homeoffice-Angebot in der Schule, so könnte man es wohl nennen – „seit Ende der Ferien hat das aber auch niemand genutzt“. Padletsystem und Videokonferenzen – „wir waren prinzipiell gut vorbereitet“, sagt der Hauptschulleiter.

Zunächst mit Fokus auf die Klassenverbände solle der Videounterricht nun auch in Richtung des Fachunterrichts weiterentwickelt werden. Die Schul-Mail bringe also in der Praxis keine Veränderungen mit sich. „Es geht darum, Chancengleichheit zu wahren. Für uns ist das keine Neuigkeit.“

Bedarf dürfte wohl nicht sehr hoch liegen

Anja Swoboda, Leiterin der Realschule Letmathe, sieht allerdings ein praktisches Problem: „Erstmal müssen ja WLAN und genügend Betreuungspersonen da sein.“ Die Klassenlehrer müssten angesprochen und das Ganze organisiert werden. Bis das funktioniere, könnten ein paar Tage vergehen, zumal auch die Eltern angeschrieben und der Bedarf abgefragt werden muss. Mit Blick auf die aktuelle Begrenzung der Vorgaben auf den 12. Februar sagt sie: „Das wäre dann vielleicht am Ende ein Angebot für eine Woche. Man muss schauen, wie viele dann wirklich betroffen sind.“

Vermutlich nicht viele, denn: Die Schule habe die Möglichkeit gehabt, auch mit Hilfe privater Spender, eine gute Zahl an Rechnern an Schüler mit schlechter Ausstattung rauszugeben. Mit einem Ansturm von Schülern, die Distanzunterricht in der Schule haben wollen, ist also wohl nicht zu rechnen. Wenn es Probleme etwa mit der Hardware gab, konnten Schüler auch zuvor schon in die Schule kommen, um sich Unterstützung zu holen. Angesichts der jüngsten Schulmail ist Anja Swoboda aus genannten Gründen darum gelassen.

„Die Balance zu finden ist der nächste Schritt“

Auch am Gymnasium Letmathe ist Tobias Hommel angesichts der jüngsten Mail aus dem Ministerium gelassen. Auch hier habe man Tablet-PCs an Schüler rausgegeben, wo sich mehrere Personen in Haushalten Endgeräte hätten teilen müssen. Den „Homeschooling-Bedarf“ von innerhalb der Schule schätzt auch er als gering ein. In der ersten Woche nach den Ferien sei exakt ein Schüler für drei Tage in der Schule gewesen. Der weitere Bedarf solle aber nun bei Eltern und Lehrern abgefragt werden.

Da aber ohnehin nach Stundenplan unterrichtet und ausgiebig mit Videounterricht gearbeitet werde, in dem auch Anwesenheiten überprüft werden, dürfte auch hier der Bedarf wohl überschaubar sein.

Aktuell überlege man eher, erzählt Hommel, wie man Bildschirmzeiten wieder reduzieren, selbstständiges Arbeiten daheim weiter befördern könne. „Die Balance zu finden ist der nächste Schritt“, sagt Tobias Hommel, der am Freitag indes noch ganz andere Sorgen hatte.

Während etwa die Oberstufenschüler ihre Halbjahreszeugnisse mit zugeteilten Zeitfenstern an drei Stellen in der Schule kontaktlos abholen konnten („der Infektionsschutz ist oberstes Gebot“), wurden die Zeugnisse der Klassen fünf bis neun per Post verschickt. Angesichts des regnerischen Wetters am Freitag sagt Hommel: „Ich hoffe, dass alle trocken angekommen sind.“