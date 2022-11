Letmather Seniorinnen werden Opfer von Taschendieben

Letmathe. Zwei 82-jährigen Letmatherinnen wurden die Geldbörsen gestohlen, in einem Fall während des Einkaufs beim Discounter.

Taschendiebe haben in Letmathe erneut zugegriffen: Am Mittwoch zwischen 11 und 12 Uhr hielt sich laut Polizeibericht eine 82-Jährige an der Hagener Straße auf. Gegen 12 Uhr meldete sich ein Busfahrer der MVG bei ihr, der in einem Mülleimer an einer Bushaltestelle an der Overwegstraße ihre Geldbörse entdeckt hatte. Wie sich herausstellte, fehlte nur das Bargeld.

Am Donnerstag zwischen 14 und 14.40 Uhr, wurde eine ebenfalls 82-Jährige in einem Discounter An Pater und Nonne bestohlen. Sie hatte ihre Tasche mitsamt Geldbörse während des Einkaufs an ihren Einkaufswagen gehängt. Sie erinnert sich, dass ihr ein fremder Mann eine Flasche Alkohol in den Wagen legte, worauf sie sich bei ihm beschwerte. Der Unbekannte nahm die Flasche wieder an sich und ging weg. Möglicherweise wurde ihr in diesem Moment, vielleicht von einer anderen Person, die Geldbörse aus der Tasche gezogen. An der Kasse bemerkte die Seniorin, dass das Portemonnaie weg war.

