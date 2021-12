Letmatherin sammelt mehr als 1800 Euro für das Hospiz

Katrin Mätze (re.) hat jetzt den symbolischen Scheck und eines der Bilder an Kirsten Schiemann übergeben.

Letmathe. Durch ihre Kunstaktion aus alten Tapeten und Zeitungen konnte Katrin Mätze ihre bisher höchste Spende an das Hospiz übergeben.

Wochenlang hatten Katrin Mätze, Inhaberin von „Cutrin’s Perückenstudio“, und Katharina Dollinger aus alten Zeitungen und Tapetenresten, die – wie berichtet – bei der Renovierung des Gebäudes an der Hagener Straße zutage gekommen waren, kleine Kunstwerke gezaubert. Mal abstrakt, dann wieder mit Fischen oder Frauenköpfen, waren die Bilder gestaltet – und fanden zur großen Überraschung der beiden Frauen im Rahmen der Benefiz-Vernissage reißenden Absatz.

„In einer schwierigen Zeit ist das toll“

1815 Euro waren bei dem Verkauf zusammen gekommen. Ein Rekordergebnis für Katrin Mätze, die bereits zu Zeiten, als sie noch ihren Friseursalon hatte, Spendenaktionen für das Hospiz Mutter Teresa gestartet hatte. Doch beim Gratisfrisieren sei längst nicht so viel Geld zusammen gekommen wie durch die Bilder, die innerhalb von sechs Stunden fast komplett ausverkauft waren. „Es waren ungefähr 50 Leute da, und ich habe auch so noch Geldspenden bekommen“, erzählt Katrin Mätze, die bei der symbolischen Scheckübergabe im Hospiz-Garten auch noch einen Umschlag mit einem 20-Euro-Schein hervorzaubern kann. „In einer schwierigen Zeit ist das toll“, sagt sie. Und freut sich auch über „großes Interesse an meinem Haus“.

Freudig überrascht zeigt sich auch die stellvertretende Hospiz-Leiterin Kirsten Schiemann, als sie auf den Scheck schaut.

