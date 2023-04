Soll zum 1. Juli Präsidentin des THW in Deutschland werden: die gebürtige Letmatherin Sabine Lackner.

Bevölkerungsschutz Letmatherin soll erste Frau an der Spitze des THW werden

Letmathe/Berlin. Was es mit der Berufung von Sabine Lackner zur Chefin der Bundesanstalt durch die Bundesinnenministerin auf sich hat.

Die gebürtige Letmatherin Sabine Lackner soll als erste Frau an die Spitze des Technischen Hilfswerks (THW) berufen werden. Das gab Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) am Samstag bekannt. Im Mai soll das Bundeskabinett über den Personalvorschlag entscheiden. Sabine Lackner soll dann zum 1. Juli die Nachfolge des bisherigen THW-Präsidenten, Gerd Friedsam, antreten, der nach Mitteilung des Ministeriums in den Ruhestand geht.

Sabine Lackner (56) arbeitet seit 2001 hauptamtlich für das THW. Seit April 2020 ist sie Vizepräsidentin der Bundesanstalt. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) beschreibt Lackner als starke Führungspersönlichkeit, die „mit Herz und Verstand“ ehrenamtliche und hauptamtliche Kräfte zu motivieren wisse. „Erstmals wird mit ihr eine Frau an der Spitze des Technischen Hilfswerks stehen - auch das ist ein starkes Signal“, sagte die SPD-Politikerin. Das THW hat nach Angaben des Innenministeriums mehr als 2000 hauptamtliche Beschäftigte und rund 86.000 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer.

„Das THW ist meine Leidenschaft und Profession. Dies verbindet mich auf das engste mit unseren ehrenamtlichen Kameradinnen und Kameraden sowie unseren hauptamtlichen Kräften. Wir haben gemeinsam mit der Bevölkerung in den letzten herausfordernden Jahren viel erreicht. Als erste Präsidentin des THW werde ich einen neuen Blickwinkel einnehmen und alle meine Erfahrungen aus meinem bisherigen Lebensweg einbringen, um das THW und den Bevölkerungsschutz in Deutschland weiter zu stärken“, wird die designierte Chefin der Bundesanstalt in der Mitteilung des Ministeriums zitiert.

