Letmatherin wird Opfer von SMS-Betrug

Per WhatsApp und auch per SMS melden sich Betrüger bei ihren Opfern. Die Polizei Iserlohn rät zur Überprüfung durch Anrufe bei den Verwandten, die angeblich Geld benötigen.

Letmathe. Eine Seniorin aus Letmathe wollte ihrer Tochter Geld für ein neues Auto überweisen, geriet allerdings an SMS-Betrüger. Was die Polizei rät.

Eine 70-jährige Letmatherin ist laut Bericht der Polizei auf den „Hallo Mama!“-Trick hereingefallen. Am Donnerstagmorgen bekam sie eine SMS, die den Eindruck erweckte, ihre Tochter melde sich.

In der SMS wurde die 70-Jährige aufgefordert, sich per Messenger bei einer Mobilfunknummer zu melden. Es folgte ein kurzer Smalltalk, bevor der oder die Täter/-in zur Sache kam: Sie brauche dringend Geld für ein neues Auto. Die Seniorin ging zur Bank, überwies von dort Geld und verschickte per Messenger ein Foto des Überweisungsbelegs an die angebliche Tochter. Erst am Abend wurde der Geschädigten klar, dass sie betrogen wurde und Geld an eine wildfremde Person transferiert hatte. Sie erstattete Anzeige bei der Polizei.

+++ Mehr aus Letmathe: Oestricher Eltern machen mobil gegen Raserei +++

Die warnt immer wieder vor diesem Betrug. In der Regel behaupten die Betrüger, man habe eine neue Mobilfunknummer. Statt sich darauf einzulassen, sollten Betroffene versuchen, den Sohn oder die Tochter unter der altbekannten Rufnummer zu erreichen. Eine andere Möglichkeit, sich von der echten Identität zu überzeugen, sei es, eine klare Sprach-Nachricht anzufordern. Keinesfalls sollte ohne eine Überprüfung Geld auf irgendein fremdes Konto überwiesen werden.

+++ Lesen Sie auch: Nachrichten aus Letmathe +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Letmathe