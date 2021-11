Liedersingen unter Laternen im Kiliansdom Letmathe

Letmathe. Bei der Laternen-Kirche haben Kinder und Erwachsene Liedgut rund um Sankt Martin zelebriert.

„Durch die Straßen auf und nieder, leuchten die Laternen wieder“, singen die Kinder zur Klavierbegleitung von Kirchenmusikerin Stefanie Krämer-Laame und freuen sich schon auf die Laternenumzüge, die bald – wenn auch leider an weniger Orten als sonst üblich – Licht in die Dunkelheit bringen werden.

Beim Martinsliedersingen im Kiliansdom im Rahmen der Laternen-Kirche standen Klassiker wie „Ich geh mit meiner Laterne“, aber auch moderne Lieder von Rolf Zuckowski auf dem Programm – und wer von den Erwachsenen nicht mehr so ganz textsicher war, konnte heimlich aufs Liedblatt spinksen. Die Geschichte von Martin, dem römischen Soldaten, der mit einem Bedürftigen seinen Mantel teilt und ihm so Wärme und Zuwendung schenkt, haben die Kinder verinnerlicht, so klein sie auch sind. Ihre Übersetzung lautet: Wenn ein Mensch meine Hilfe braucht, dann muss ich helfen. So einfach kann die Sache sein.

Die Kleinen waren mit Begeisterung dabei

Die Kinder des Kindergartens Mariae Himmelfahrt waren bereits zuvor zu Besuch in der Kirche und hatten die 255 Laternen bewundert, die die Schüler der Kilian- und der Brabeckschule gebastelt hatten. Obwohl es für die Kleinen eine lange Zeit in den Kirchenbänken war, waren alle mit Begeisterung bei der Sache – Gemeinschaft wurde spürbar im Gesang. Stefanie Krämer-Laame war vor der Pandemie in den Kindergärten des Pastoralverbundes unterwegs, um mit den Kindern gemeinsam zu musizieren. „Das war wegen Corona nur sehr eingeschränkt möglich“, bedauert sie. Erst sehr langsam sei wieder mehr möglich.

Stefanie Krämer-Laame weiß, wie wichtig das Singen für die sprachliche und kognitive Entwicklung von Kindern ist. Eine Studie am Max-Planck-Institut hat gezeigt, dass Zweijährige, die früh und intensiv mit ihren Eltern singen, weniger Schwierigkeiten beim Erlernen der Sprache haben. Und noch eines steht für die Wissenschaft längst fest: Singen setzt das Glückshormon Dopamin frei – und macht einfach glücklich!

