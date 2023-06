Lkw auf A 46 bei Letmathe umgekippt – Diesel läuft aus

Auf der A 46 bei Letmathe ist am Freitagmorgen der Anhänger eines Tanklasters umgekippt. Es kommt zu Einschränkungen im Verkehr.

Letmathe. Auf der Autobahn 46 in Fahrtrichtung Hemer ist bei Letmathe ein Tanklaster umgekippt. Diesel läuft aus. Die Bergungsarbeiten des Lkw laufen.

Auf der Autobahn 46 in Fahrtrichtung Hemer ist am Freitagmorgen der Anhänger eines Tanklasters umgekippt. Die Bergungsarbeiten laufen. Der Verkehr wird auf einer Spur an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Am Freitag gegen 9 Uhr ist auf der A 46 kurz vor der Ausfahrt Letmathe der Anhänger eines Tanklasters umgekippt. Der Lkw war in Fahrtrichtung Hemer unterwegs, als laut Polizei Dortmund der Anhänger aus noch ungeklärter Ursache ins Schlingern geriet. Der Anhänger kippte auf den Seitenstreifen und verliert Diesel.

Der rechte Fahrstreifen wurde für die Dauer der Bergungsarbeiten gesperrt. Der Verkehr wird an der Gefahrenstelle vorbeigeleitet, es bildet sich dementsprechend ein Stau.

