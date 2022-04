Foto: Michael May / IKZ

2019 rollten sie zuletzt den Hilkenhohler Weg hinab, am Sonntag dürfen die Seifenkisten beim traditionellen Rennen in Lössel endlich wieder starten.

Für die ganze Familie Lössel: Rund 20 Seifenkistenfahrer in den Startlöchern

Lössel. Ein Termin für die ganze Familie: Die Lösseler Vereine und der IKZ laden am Sonntag zum 32. Seifenkistenrennen in Lössel ein.

Das Leben kehrt zurück ins Bergdorf. „Das Osterfeuer auf dem Sportplatz war schon ein schöner Auftakt“, freut sich Stefan Köhler, Vorsitzender der Lösseler Ortsvereine. Am Sonntag werden wie berichtet nach zwei Jahren coronabedingter Zwangspause endlich wieder kleine Rennfahrerinnen und Rennfahrer mit ihren liebevoll gebauten Seifenkisten den Hilkenhohler Weg hinabsausen.

„Wir haben rund 20 Anmeldungen, einige könnten kurzfristig noch dazukommen“, sagt Stefan Köhler zum Stand der Planungen. Die meisten Kinder hätten sich in der höheren Altersklasse von zehn bis 14 Jahren angemeldet. „Also eher die, die das Rennen selbst noch von früher kennen“, vermutet der Vorsitzende. Das zeige, wie wichtig Kontinuität auch im Dorfleben ist und was durch Corona droht, verloren zu gehen.

Nach dem Event wird es gesellig-gemütlich

Wie die Feuerwehr: Um die volle Geschwindigkeit herauszuholen, kommt es beim Bau auf Details an. Foto: Michael May / IKZ

Gerade deshalb hoffen die Ortsvereine, mit dem Neustart auch neue Zielgruppen zu erreichen: Familien, die keinen fahrbaren Untersatz gebaut haben, können sich das Spektakel zumindest mal aus der Nähe ansehen. Um 10 Uhr gibt es am Sonntag für Interessierte zunächst einen ökumenischen Gottesdienst in der Brunnenkirche, an der Rennstrecke – praktisch vor der Tür – soll die Action gegen 11 Uhr beginnen. Nach der Siegerehrung, die gegen 12.30 Uhr vorgenommen wird, sind alle Besucher auf dem nahe gelegenen Dorfplatz zu kühlen Getränken, Gegrilltem, Kaffee und Kuchen eingeladen.

Die Wetterprognose für Sonntag lautet: eher kühl, aber trocken. „Am 1. Mai scheint in Lössel immer die Sonne! Sagt meine Frau“, meint Stefan Köhler und lacht, stellt aber auch klar: Das Rennen findet auch bei Regen statt. „Es sieht ja nicht danach aus, aber wenn es nass sein sollte, achten wir darauf, dass besonders vorsichtig gefahren wird.“

Das Rennen findet auch bei Regen statt

Für das gesellige Beisammensein könne man sich in der Begegnungsstätte und im Gerätehaus unterstellen, solange dabei auf etwas Abstand geachtet werde. Corona-Auflagen wie Maskenpflicht oder eine G-Regel gebe es nicht, sagen die Veranstalter, die auf die Eigenverantwortung der Besucher setzen.

Das Seifenkistenrennen der Lösseler Ortsvereine blickt auf eine lange Tradition zurück, die morgige Auflage wird bereits die 32. in der Geschichte des Bergdorfes sein. Für die Gewinner winken Sachpreise und der IKZ-Pokal, als Unterstützer sind für den Neustart außerdem die Sparkasse und die Stadtwerke Iserlohn mit dabei. Heimische Unternehmen stiften wie früher die Strohballen und die Autoreifen, mit denen die Rennstrecke abgesichert wird. Denn: Sicherheit geht vor.

