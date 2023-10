Märkischer Kreis: Höherer Etat für den „Natursprinter“

Märkischer Kreis. Der „Natursprinter“ bringt Kinder im Märkischen Kreis zu naturkundlichen Einrichtungen. Das Budget dafür ist aber nahezu aufgebraucht.

Gute Nachricht für Schulkinder im Märkischen Kreis: Der Etat für den „Natursprinter“ wird erhöht. Damit können Kinder und Jugendliche auch die letzten drei Monate dieses Jahres naturkundliche Einrichtungen im Kreisgebiet besuchen.

Der „Natursprinter MK“ ist sehr beliebt. So beliebt, dass die Nachfrage das Angebot schon jetzt fast übersteigt. Denn das Budget in Höhe von 25.000 Euro ist nahezu aufgebraucht. Damit Kinder und Jugendliche im Märkischen Kreis weiterhin an Angeboten der Umweltbildungseinrichtungen teilnehmen können, hat der Kreistag geschlossen einer Etaterhöhung noch in diesem Jahr um 25 Prozent zugestimmt. 6.250 Euro mehr, um Schulkindern den Besuch der naturkundlichen Einrichtungen im Kreisgebiet auch in den Monaten Oktober, November und Dezember zu ermöglichen. Der gemeinsame Antrag kam von den Kreistagsfraktionen SPD und CDU.

“Naturspringer MK“ fährt Schulkinder zu Einrichtungen

Der „Natursprinter MK“ wurde Ende August 2021 offiziell vorgestellt. Das Projekt unter Federführung des Märkischen Kreises ermöglicht Schulen aus dem Kreisgebiet kostenlose Fahrten zu umweltpädagogischen Einrichtungen. Kreisdirektorin Barbara Dienstel-Kümper: „Damit haben wir ein Angebot geschaffen, das es Schulen erleichtert, das vielfältige Bildungsprogramm von Umweltbildungseinrichtungen im Kreis zu nutzen und gemeinsam mit ihren Schülerinnen und Schülern zu entdecken. Es freut uns sehr, dass der Bus so gut nachgefragt wird.“ Im Bereich Natur fahren die meisten Klassen zum Waldpädagogischen Zentrum nach Iserlohn-Letmathe, zur Arche Noah in Menden und in das Grüne Klassenzimmer des Sauerlandparks.

Einen Überblick über die Angebote gibt es hier: https://www.maerkischer-kreis.de/service/bilder/Natursprinter_MK_2023.pdf.

