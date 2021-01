Magier aus Lössel gewinnt Prozess – ganz ohne Tricks

Lössel. Wolfgang Reinisch hat einen Prozess vor dem Finanzgericht Münster gewonnen. Streitpunkt war die zu erbringende Umsatzsteuer.

Für Zauberkünstler Wolfgang Reinisch, alias „Wolfgang der Magier“, heißt es aufatmen. Er hat einen Prozess gegen das Finanzamt Iserlohn vor dem Finanzgericht Münster gewonnen. Im betreffenden Streitfall ging es um die Umsatzsteuer, welche für die Jahre 2017 und 2018 vom Finanzamt anstelle des ermäßigten Steuersatzes von sieben Prozent – für künstlerische Leistungen mit eigenschöpferischen Darbietungen in theaterähnlichem Rahmen – auf den Regelsteuersatz von 19 Prozent festgesetzt wurden.

„Da ist man froh und stolz, aber das kostet eine Menge Nerven“, berichtet der Zauberkünstler von dem für ihn positiven Ausgang der Verhandlungen. Denn nachdem Wolfgang Reinisch seine Steuererklärungen für die Jahre 2017 und 2018 eingereicht hatte, wurden diese einer Umsatzsteuer-Sonderprüfung unterzogen. Als Ergebnis dieser Prüfung kam es zu Unstimmigkeiten bezüglich der den Kunden in Rechnung gestellten Umsatzsteuer für die erbrachten Dienstleistungen. Während Wolfgang Reinisch die Auffassung vertrat, dass seine zauberhaften, unterhaltsamen Darbietungen den gesetzlich vorgeschriebenen Anforderungen für den ermäßigten Steuersatz von sieben Prozent entsprechen, vertrat das Finanzamt die gegenteilige Ansicht. Da man sich außergerichtlich nicht einigen konnte, reichte der Zauberkünstler mit Hilfe seines Steuerberaters Klage ein.

Eigene geschriebene Gedichte machen den Unterschied

Vor dem Finanzgericht in Münster trug Wolfgang Reinisch seine Argumente für einen ermäßigten Steuersatz von sieben Prozent vor. „Das Entscheidende ist – und deswegen habe ich den Prozess letztendlich gewonnen – dass ich in all meinen Programmen zahlreiche, zum Programm passende Gedichte aus eigener Feder, parallel zur Zauberei und Ballonmodellage, frei zum Vortrag bringe“, erklärt er. Insgesamt könne er rund 200 eigene geschriebene Gedichte zur Ballonanimation auswendig rezitieren sowie 50 weitere zur Zauberei. Seine Gedichte zur Zauberei und Ballonanimation sowie auch seine anderen lustigen Gedichte hat der Zauberkünstler in mittlerweile 16 Büchern veröffentlicht.

Mit seiner individuellen Darbietungsform habe er sich in den vergangenen 40 Jahren, in denen er als Magier tätig ist, im deutschsprachigen Raum ein Alleinstellungsmerkmal geschaffen. Das Gericht stufte ihn daher schließlich als Künstler ein und hat der Klage von Wolfgang Reinisch stattgegeben. Eine Ausnahme hat es im Urteil aber dennoch gegeben. Für seine Darbietungen als Nikolaus wird weiterhin der Regelsteuersatz von 19 Prozent erhoben. „Das akzeptiere ich, aber für meine Tätigkeit als Zauberer und Ballonanimateur habe ich letztlich erreichen können, dass diese als künstlerische Leistung anerkannt werden.“ Dank dieses Urteils kommen die Privatkunden von Wolfgang Reinisch nun wieder in den Genuss des vergünstigten Steuersatzes von sieben Prozent. Für die jeweiligen Firmenkunden spielt die Umsatzsteuer als durchlaufender Posten in der Buchhaltung keine Rolle.

Urteil des Finanzgerichts gilt nicht allgemein für Zauberkünstler

Über das Urteil vom 26. November 2020 berichtete unter anderem auch die Deutsche Presseagentur (dpa). Die Berichterstattung hat auch der Lösseler Zauberkünstler verfolgt. Er befürchtet, dass diese für andere Zauberkünstler irreführend sein könnte, da das Urteil dort für alle Zauberer verallgemeinert werde. Seine Kolleginnen und Kollegen könnten sich auf das Urteil berufen und anstelle von 19 Prozent Umsatzsteuer für ihre Darbietungen nur sieben Prozent in Rechnung stellen. Das Finanzgericht habe aber über seine ganz persönliche Situation geurteilt. „Zauberkünstler und auch Ballonkünstler kann man sich zwar nennen, das heißt aber nicht unbedingt, dass es dann auch steuerlich mit sieben Prozent anerkannt wird“, stellt Wolfgang Reinisch abschließend klar.