Marienhospital möglicher Standort für ein Impfzentrum?

Iserlohn. Das stillgelegte Letmather Krankenhaus könnte laut CDU in der andauernden Corona-Krise einen wichtigen Beitrag darstellen

Die CDU-Fraktion regt in einem Antrag an, zu prüfen, ob das ehemalige Marienhospital als Impfzentrum genutzt werden kann. Die CDU-Fraktion im Rat der Stadt sehe die aktuelle Entwicklung der Coronapandemie mit großer Besorgnis. Analog zur Entwicklung im Bundesgebiet sei auch im Gebiet des Märkischen Kreises und ebenso in Iserlohn ein starker Anstieg zu verzeichnen.

Zur großen Verärgerung der Letmather Bevölkerung und der heimischen CDU habe es weder Landrat Thomas Gemke noch die Klinikleitung der Märkischen Kliniken nach über einem Jahr vermocht, konzeptionell in irgendeiner Weise eine adäquate Nachnutzungsmöglichkeit des Gebäudes und des Geländes zu entwickeln. Dies habe aktuell – zum Verdruss der örtlichen Akteure und der Bürgerinnen und Bürger und trotz des Einsatzes eines Sicherheitsdienstes – erneut dazu geführt, dass illegal eingedrungene Personen ein Video vom Innenleben des Krankenhauses bei YouTube hochgeladen hätten (wir berichteten).

Marienhospital laut CDU ein geeigneter Standort

Auch vor diesem Hintergrund stelle sich aktuell die drängende Frage, ob nicht wenigstens eine kurzfristige Einsatzmöglichkeit in der andauernden Corona-Krise liegen könne. So habe Bundesgesundheitsminister Jens Spahn angeregt, mögliche Örtlichkeiten für zukünftige Impfzentren zu melden. Aus Sicht der CDU-Fraktion könne ein ehemaliges Krankenhaus hier einen geeigneten Standort abgeben. Dies müsste allerdings kurzfristig mit den zuständigen Akteuren besprochen und ausgelotet werden. Zudem könne das Marienhospital alternativ auch zukünftig in der bestehenden Pandemie als Quarantäne-Standort einen wichtigen Beitrag in der jetzigen Phase darstellen.

Der Bürgermeister werde daher gebeten, „hier eine entsprechende Initiative zu starten.

Es geht uns als CDU darüber hinaus weiterhin um eine nachhaltige Entwicklung des Krankenhausgeländes im Sinne einer medizinischen Versorgung“, heißt es im Antrag der CDU-Fraktion.