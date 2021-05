MAV kürt Realschule Letmathe zum Sieger bei „Ausgezeichnet!“

Letmathe. Die Realschule Letmathe ist vom MAV ausgezeichnet worden – und bittet um Spenden, um den Unterricht weiter zu verbessern.

Die Realschule Letmathe hat den ersten Platz bei dem Projekt „Ausgezeichnet!“ des Märkischen Arbeitgeberverbands (MAV) erreicht und freut sich jetzt nicht nur über eine Urkunde, sondern auch über ein Preisgeld in Höhe von 1000 Euro. „Der Betrag ist symbolisch. Uns geht es darum, Aufmerksamkeit zu schaffen für das Engagement, mit der Schulleitung, Lehrer und Schüler gemeinsam durch die Corona-Krise gegangen sind“, erklärt MAV-Sprecher Dr. Andreas Weber.

Dazu zählen etwa die Bemühungen von Lehrkräften, neue technische Ausstattung für den Distanzunterricht zu installieren, in Betrieb zu nehmen, den Umgang damit zu lernen und andere darin zu beraten. Ein Aufwand, der sich letztlich nur durch die Investition von vielen Stunden Freizeit stemmen lässt. „Für mich war das selbstverständlich“, berichtet Schulleiterin Anja Swoboda und gibt zu: „Wir hätten uns bei dem Projekt daher gar nicht beworben, wenn mir unsere Schulsozialarbeiterin nicht auf die Füße getreten hätte.“

Ältere Schüler helfen Jüngeren bei der Technik

Nicht ganz so selbstverständlich findet das der MAV, betont Weber. Auch nicht das Engagement von Schülern: So haben etwa Erin Wessel aus Letmathe und Cem Torun aus Oestrich, beide 15 Jahre alt, die Rolle von „Digitalprofis“ übernommen und stehen im Umgang in der Welt des digitalen Unterrichts mit Rat und Tat zur Seite. „Auch Lehrer fragen schon mal, aber insgesamt brauchen die jüngeren Schüler die meiste Hilfe“, sagt Erin und erklärt, viele Fragen könnten per Chat in der Fünf-Minuten-Pause geklärt werden.

Mit dem Preisgeld sollen spezielle Eingabestifte für das Arbeiten mit Tablets angeschafft werden. „Leider reichen 1000 Euro nicht für eine ganze Klasse, auch wenn man nicht zur teuersten Marke greift“, merkt Anja Swoboda an und bittet um Spenden aus der Bürgerschaft. Wer den Unterricht an der Realschule finanziell unterstützen möchte, kann dafür folgende IBAN nutzen: DE68 4455 0045 0018 0089 38 (Sparkasse Iserlohn).

Beim Projekt „Ausgezeichnet!“ werden Betriebe und Schulen prämiert, die sich aus Sicht des MAV um die berufliche Ausbildung in der Region verdient gemacht haben, auch und gerade in der Krise.

