Foto: Michael May

Groß und Klein hatten am Samstag Spaß beim Martinsfest von Kindergarten und Heimatverein.

Familien Mehr als „nur“ ein Martinsfest in Dröschede

Dröschede. Familien pilgern ins Naherholungsgebiet und genießen die Gemeinsamkeit.

Die Freude, endlich überhaupt und dann noch in Gemeinsamkeit etwas erleben zu können, war am Samstag im Naherholungsgebiet deutlich zu spüren. Denn, wenn Heimatverein und Kindergarten Rauhe Hardt zusammen etwas auf die Beine stellen, gibt es für alle Generationen viel zu erleben.

So hatten die Mädchen und Jungen, die den Kindergarten besuchen, mit ihren Erzieherinnen und tierischer Unterstützung nicht nur ein Martinsspiel vorbereitet, sondern auch noch einen Laternentanz. Und beides wurde jeweils doppelt präsentiert, um mit Blick auf Corona das Einhalten von Abständen ermöglichen zu können. „Ein tolles Fest, der Ansturm war fantastisch“, lobte auch Kita-Leiterin Jasmine Turck im Gespräch mit der Heimatzeitung. Nicht nur die Familien der 66 aktuellen Schützlinge der Einrichtung waren gekommen, auch viele andere, bei denen es keinen Martinszug oder eine vergleichbare Veranstaltung gibt, hatten den Weg gefunden. Während die Kleinen mit dem Fest beschäftigt waren, konnten die Großen drinnen an den Ständen der Aussteller, die von den Verantwortlichen des Heimatvereins eingeladen worden waren, stöbern und die ersten Weihnachtsgeschenke „einsacken“. „Wir arbeiten gern und gut mit dem Heimatverein, aber auch mit den anderen Dröscheder Vereinen zusammen“, so Jasmine Turck.

