Messerattacke in Oestrich – Täter nicht schuldfähig

Oestrich/Hagen. Der 33-Jährige, der im Oktober einen Mann an der Kampstraße schwer verletzt haben soll, ist krank. Im Raum steht eine Sicherheitsverwahrung.

Mit einem Messer soll ein 33-jähriger Iserlohner am 2. Oktober 2019 einen ihm unbekannten Mann an der Kampstraße im Gesicht schwer verletzt haben: Laut Anklage drang die Klinge durch die Lippe des Geschädigten, beschädigte zwei Zähne und verursachte eine stark blutende Verletzung des Gaumens. Anschließend soll sich der 33-Jährige entfernt und das Messer in einen Mülleimer geworfen haben. Dort wurde die Tatwaffe später von Beamten der Kriminalpolizei sichergestellt. Seit Freitag muss sich der Mann vor dem Hagener Landgericht für seine Tat verantworten.

Zum Prozessauftakt machte der Beschuldigte weder Angaben zu seiner Person noch zu der Tat. Dabei werde es voraussichtlich auch bleiben, kündigte der Iserlohner Strafverteidiger Andreas Trode an, der den 33-Jährigen vertritt. In dem Sicherungsverfahren geht es um die Frage einer dauerhaften Unterbringung in einem geschlossenen psychiatrischen Krankenhaus. Denn der Beschuldigte gilt aufgrund einer schweren psychischen Erkrankung als nicht schuldfähig. Dem Gutachten des psychiatrischen Sachverständigen Dr. Nikolaus Grünherz kommt deshalb besondere Bedeutung zu.

33-jähriger Angeklagter in der Psychiatrie untergebracht

Oberstaatsanwalt Bernd Haldorn gab bei der Verlesung der sogenannten Antragsschrift einen ersten Hinweis auf eine psychotische Erkrankung des 33-Jährigen, die von „paranoid-halluzinatorischen Störungen“ bestimmt sei. Demnach hätte der Iserlohner an Wahnvorstellungen gelitten, als er einen derart brutalen Angriff auf das Gesicht eines anderen Menschen unternahm. Seit dem Vorfall ist der Beschuldigte in der psychiatrischen Klinik des Landschaftsverbandes in Lippstadt-Eickelborn untergebracht.

Ein Auszug aus dem Zentralregister, den das Gericht vornehmen ließ, belegt zahlreiche frühere Straftaten: Betrug, Erschleichen von Leistungen, Körperverletzung, Diebstahl, Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, räuberischer Diebstahl, Beleidigung und Unterschlagung. Der geschädigte Passant, der offenbar völlig willkürlich angegriffen wurde, nimmt an dem Verfahren als Nebenkläger teil.

Da sich der Beschuldigte zu den Vorwürfen voraussichtlich nicht äußern wird, kommt der Aussage des Geschädigten besondere Bedeutung zu. Die 9. Große Strafkammer des Landgerichts hat sich weitere drei Verhandlungstage für die Aufklärung der Geschehnisse und der psychischen Verfassung des Beschuldigten gegeben. Die Verhandlung soll am Mittwoch, 6. Mai, fortgesetzt werden.