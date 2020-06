MGV Liedertafel regt Treffen ohne Gesang an

Dröschede. Der Männergesangverein Liedertafel Dröschede verlängert die aktuelle Pause der Gesangsproben wegen der Corona-Pandemie. Der Vorstand sieht sich zu diesem Schritt gezwungen, da die gesetzlichen Vorgaben bis einschließlich 30. August weiterhin das gemeinsame Singen untersagen. Der Verein bietet stattdessen allen Sängern an sich regelmäßig ohne Gesang und unter Einhaltung der vorgeschriebenen Abstände zu treffen, damit das Vereinsleben aufrecht erhalten werden kann.

Die Teilnahme an diesen Zusammenkünften, die jeweils mittwochs um 19.30 Uhr im Pavillon an der ­Rauhe Hardt stattfinden sollen, sei freiwillig, betont der Vorstand. Es würden Listen der Anwesenden geführt um nachvollziehen zu können wer an den Treffen teilgenommen hat, heißt es ferner. Der Vorstand kündigt eine zeitnahe Information der Mitglieder an, falls sich etwas an der aktuellen Situation ändert.