Letmathe. Gottesdienst am Sonntag, 24. Januar, um 16 Uhr im Kiliansdom

Zum Mini-Gottesdienst am Sonntag, 24. Januar, ab 16 Uhr lädt der Pastoralverbund Letmathe Familien mit Kindern bis fünf Jahre in den Kiliansdom ein. Der Gottesdienst dauert etwa 20 Minuten und findet in der Kapelle vorne rechts statt. Die Familien sitzen jeweils gesondert auf ausgelegten Teppichen und dürfen sich zusätzlich eine Krabbeldecke mitbringen.