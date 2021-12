Pandemie Mit der Corona-Welle rollt in Letmathe die Absagen-Welle

Letmathe/Dröschede. Oratorienchor und Förderverein Haus Letmathe sagen Konzerte ab, Chöre in Letmathe und Dröschede stellen ihre Proben ein.

Schwere Zeiten für die heimischen Musiker und Musikliebhaber: Im Stundentakt erreichen neue Absagen unsere Redaktion. Darunter ist auch der Oratorienchor Letmathe, der sein Konzert am 12. Dezember absagt. Nachgeholt werden soll die Aufführung 2022 im Kiliansdom – voraussichtlich am Pfingstmontag.

„Wir wollen mit unserer Musik doch unserem Publikum und unseren Chormitgliedern Freude bereiten, und nicht Sorgen, ob etwas passiert, wenn wir im Konzert singen“, erklärt Wilfried Drilling vom Vereinsvorstand. Die aktuelle Lage ließe ein Konzert zwar prinzipiell zu, aber „die Vernunft“ spreche dagegen. Der Chor kann immerhin weiter in Präsenz proben, weil die große und gut zu belüftende Schulaula großzügige Abstände zwischen den rund 40 Sängern ermöglicht. Nächste Woche will der Oratorienchor Beethovens Messe in C-Dur noch mal zur eigenen Freude ganz durchsingen und zur Erinnerung auf Video aufnehmen. Dann beginnen gleich die Proben für das neue Stück: Rossinis „Petite Messe solennelle“ – parallel zu den späteren Wiederauffrischungsproben für Beethoven.

Chormitglieder, die wegen des Infektionsgeschehens Bedenken haben, können per Zoom mitproben, betont der Vorstand. Für bereits gekaufte Eintrittskarten für das Konzert am 12. Dezember wird das Geld erstattet, teilt der Chor mit, denn die Tickets werden nicht für das Nachholkonzert gelten.

Veranstalter wollen das Risiko nicht auf sich nehmen

Auch der Förderverein Haus Letmathe sagt sein Weihnachtskonzert am Montag, 13. Dezember im Gewölbekeller von Haus Letmathe ab. Die Kosten für gekaufte Karten werden auf Wunsch erstattet, die Tickets könnten aber auch beim ersten Vorverkauf im nächsten Jahr verrechnet werden, sagt der Vorsitzende Franz-Josef Schlotmann. „So sehr wir uns auch mit den Musikern gefreut haben – wir haben kaum eine andere Wahl. Denn wir können unsere Augen nicht verschließen und erkennen die beängstigende Entwicklung der Pandemie, dazu noch die neue Omikron-Mutation, die Krankenhäuser am Ende ihrer Kapazitäten, und sehr eindeutig den dringenden Appell aus der Perspektive der Wissenschaft, die Kontakte auf das Notwendigste zu beschränken“, heißt es zur Begründung weiter.

Obwohl alles Mögliche getan worden sei, von einer akribischen Vorbereitung über die 2G-Regel und namentliche Zuordnung der Sitzplätze bis zur Organisation des Ordnungsdienstes, bleibe doch „ein unkalkulierbares Risiko“ bestehen. „Wenn es auch nur einen Einzigen treffen würde, der beim Konzertbesuch angesteckt wird und möglicherweise dann auch noch einen schweren Verlauf der Infektion haben sollte – von noch Schlimmerem ganz zu schweigen – dann würden wir als Veranstalter uns ständig Vorwürfe machen und unseres Lebens nicht mehr froh werden“, findet Schlotmann deutliche Worte.

Eingestellt wird angesichts der Corona-Lage der Chorbetrieb bei der Liedertafel Dröschede sowie beim Gospelchor und dem Chor der Friedenskirche. „Die Enttäuschung ist groß“, sagt Christian Otterstein, der letzteren leitet.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Letmathe