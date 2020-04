Mit der Überzeugungskraft einer Mutter

Grüne. Ein Bericht des Zeitzeugen Hartmut Tripp zu seinen Erinnerungen an das glimpfliche Kriegsende in der Grüne.

75 Jahre ist das Ende des Krieges mittlerweile her. Der vor 82 Jahren in der Grüne geborene Hartmut Tripp, der nach einem erfüllten Berufsleben als Goldschmied, Journalist und Lehrer bis ins hohe Alter immer noch als Musiker von sich reden macht, erinnert sich:

„Es waren jene Tage um Ostern 1945, also vor nunmehr 75 Jahren, als mein Elternhaus in der Grüne, Saatweg 4, zum Schauplatz einer Ereigniskette mit letztlich glücklichem Ausgang wurde. Dass dabei meine Mutter, Emilie Tripp (genannt Milli), als damals 45-jährige Alleinerziehende – mein als Eisenbahner abkommandierter Vater Friedrich Tripp (1897-1978) kam erst später wieder – eine für unsere Familie rettende, möglicherweise sogar lebensrettende Aktion starte, weiß ich mehr aus Erzählungen der Älteren.

Ein Bild der Gebrüder Tripp, aufgenommen einige Jahre vor dem Kriegsende (v. li.): Hartmut (1932), Ulrich (1932-1997), Friedhelm (1929). Foto: Privat

Was ich aber als damals Siebenjähriger noch vor Augen habe: Genau vor unserem Haus stand ein Geschütz. Diese ,Acht-Acht’ hatte nach ihrer ursprünglichen Flak-Funktion auch Artillerie-Aufgaben und sollte in diesem Fall amerikanische Panzer aufhalten. Mein Bruder Ulrich (1932-1997) beschreibt das in seinem Beitrag „Mein Kriegsende“ in der inzwischen vergriffenen Schriftenreihe ,Beiträge zur Geschichte Iserlohns’ so: ,Die Kanoniere hatten gute Sicht. Weil die Bäume in diesem April noch lange nicht grün waren, konnte man von unserem Hause aus bis nach Ellebrecht sehen. Dort stand eine ziemlich solide gebaute Panzersperre. Meine Mutter hatte auch ohne ein militärisches Wissen die Lage sofort erkannt. Ein Schuss der ,Acht-Acht’ in Richtung Ellebrecht und unser Haus wäre Zielscheibe der Sherman-Panzer geworden. Und dann gute Nacht.’

Sammelplatz für Kriegsgeräte an der Saatschule

Friedhelm Tripp, mein älterer Bruder (91/damals 15 Jahre alt), erzählt das aus der Sicht des Augenzeugen, wonach die aufgebrachte Frau ihren Jüngsten (nämlich mich) an die Hand nahm und sich zum leitenden Offizier begab. Diesem Oberleutnant habe sie dann mit dem psychologischen Druck, wenn man ein Kind an der Hand hat, derart ins Gewissen geredet, dass der sich statt auf Durchhalteparolen auf seinen Menschenverstand besonnen und den Abzug angeordnet habe.

Wie wir dann alle später beobachten konnten, gab es dann auf dem nahe gelegenen Gelände der heutigen Saatschule einen Sammelplatz für deutsches Kriegsgerät , wo dann alles untauglich gemacht, also gesprengt, wurde.

Die Sherman-Panzer kamen dann trotzdem wenige Tage später unbehelligt über die B7. Ich weiß noch ganz genau, dass mir ein schwarzer GI einen Schokoladenriegel zuwarf, und das war dann das erste Stück Schokolade meines Lebens. Bei uns zu Hause gab es nach den deutschen Belegungen auch noch amerikanische Einquartierungen, die aber nur wenige Tage andauerten.

Mein Bruder Ulrich hat das so beschrieben: ,Das Feuerwerk der Geschütz-Sprengung erlebten wir mit vielen Nachbarn als Höhlenmenschen. Oberhalb des Hauses Sassenscheidt an der B7 (wo ursprünglich die gleichnamige Schlosserei untergebracht war) befanden sich am Eisenbahnkörper die Eingänge zu den alten ,Pferdeställen’ aus der Zeit des Bahnbaues. Dort hatten wir Untergrüner in den letzten Monaten und Jahren immer wieder Schutz vor Luftangriffen gesucht. Das war zwar bombensicher, aber auch ganz schön beschwerlich. Der Anstieg von der Hauptstraße bis zum Bahndamm ist, wenn man ihn mit Gepäck leisten muss, unheimlich steil. In dieser Höhle warteten vor dem 14. April 1945 mindestens 120 Menschen das Ende des Krieges ab. Ganze Familien hausten dort tagelang mit Kind und Kegel und mit dem, was sie aus ihrer Habe für das wichtigste gehalten haben mögen. Weil es noch keine Luftmatratzen oder Campingliegen gab, schlief man auf blankem Stein.’

Ein Feuerwerk aus Sprengungen und Beschuss

Die Nacht zum 15. April bescherte uns das Feuerwerk der Sprengungen am Saatweg, aber auch einiges an Artillerie-Beschuss. Anderntags sah man es dann. Die katholische Schule hatte einen Treffer bekommen. Ausgerechnet an der Stelle, an der sich das Dienstzimmer des Rektors befand, klaffte ein Riesenloch in der Außenwand.

Ein richtiger Granat-Einschlag im Rektor-Zimmer – Anlass für allerlei unfromme Schüler-Gedanken, wie sich leicht vorstellen lässt. In Klammern: Die katholische Schule war 1945 ebenso wenig katholisch wie die evangelische Schule evangelisch. 1939 waren beide Konfessions-Volksschulen zur Dietrich-Eckardt-Schule zwangsvereint worden.

In dieser Nacht zum 15. April nahm meine Mutter ihr Herz in beide Hände. Sie verließ unseren Höhlenbunker, um zuhause für ihren Sohn Friedhelm, soweit das von den Zutaten her ging, einen Geburtstagskuchen zu backen. Mut hatte sie schon vorher bewiesen: Nicht nur, dass sie einen protestierenden (gegen das NS-Regime gerichteten) Leserbrief schrieb, als die Polizei eine Veranstaltung der Bekennenden Kirche am 11. April 1934 auf der Alexanderhöhe auflöste, sondern auch 1938, als sie, wie sie später zugab, mit schlotternden Knien – beim sogenannten Juden-Boykott am 1. April 1933 („Deutsche wehrt Euch - kauft nicht bei Juden“ ) an der SA-Wache vorbei demonstrativ das jüdische Geschäft Mucha auf der Wermingser Straße betrat.