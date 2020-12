Mit Schneegestöber und Geschenken durchs Stübbeken

Der Nikolaus zog am Sonntag mit seinem Schlitten von Haus zu Haus und brachte den Kindern Geschenke.

Stübbeken. Die Dorfgemeinschaft Stübbeken hat einen Nikolaus-Besuch für 40 Kinder organisiert. Eine Schaum-Schneekanone sorgte für strahlende Augen.

In viele ungläubige Gesichter hat am Sonntagnachmittag der Nikolaus auf seinem Weg durch das Stübbeken geblickt: Die Dorfgemeinschaft hatte einen Anhänger hergerichtet — mit hellen Lichtern, Rentier, einer Art Thron und Tannengrün. Aus dem Auto, dass den „Schlitten“ zieht, erklingen Nikolauslieder, und einer der Helfer läutet eine Glocke, so dass auch schon von Weitem klar wird, dass da ein ganz besonderer Gast durch das Dorf rollt.

„In diesem Jahr mussten schon so viele Veranstaltungen und Aktionen für unsere Kinder und Familien ausfallen, da mussten wir uns etwas Schönes überlegen“, erklärt Markus Körner von der Dorfgemeinschaft Stübbeken. 40 Kinder, im Alter zwischen einem Monat und zwölf Jahren, bekommen deshalb im Anbruch der Dunkelheit Besuch vom Nikolaus. Deem werden von seinen fleißigen Helfern die Namen der artigen Kinder aus dem Stübbeken zugeflüstert, ehe ein Engelchen eine eigens für die Kinder gepackte Tüte vor die Tür stellt. Und der Nikolaus hat viel zu tun, wie er feststellt: „Hier im Stübbeken sind alle Kinder lieb!“

An vielen Haustüren warten Kinder mit ihren Eltern, einige begrüßen den Nikolaus mit einem Geschenk oder spielen ein Lied als Dank für ihn. Denn der Mann im stilechten Gewand hat nicht nur Geschenke im Gepäck, er singt auch auf seinem Weg durch das Dorf und hat gute Ratschläge für die Kinder und ihre Familien im Gepäck: „Denkt immer dran: Abstand halten und Maske tragen!“

Fast noch mehr Freude und strahlende Kinderaugen verursachte allerdings die Schaum-Schneekanone auf dem Nikolaus-Gefährt, die bei jedem Besuch ein kleines Schneegestöber auslöst. „Ist das echter Schnee?“, lautet daher immer wieder die Frage der kleineren Bewohner des Stübbeken. Markus Körner freut sich, dass sich nicht nur die Kinder über den besonderen Besuch freuen. „Die Aktion ist aus der Not entstanden, und es war uns ein wichtiges Anliegen, etwas für die Kinder im Dorf auf die Beine zu stellen“, ist er dankbar für die Unterstützung der Aktion, die am Nikolaustag wohl für bleibende Erinnerungen bei vielen gesorgt hat.