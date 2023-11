Mitsingen in der Dorfhalle Stübbeken wird zur launigen Party

Stübbeken Zum Abschluss ihres Jubiläumsjahrs setzte die Laienspielgruppe Stübbeken auf Musik statt auf ein Bühnenstück. Das waren die Höhepunkte.

Tischerücken in der Dorfhalle Stübbeken am Samstagabend in Letmathe. Was war da los? Nichts spiritistisches und nichts geheimes, viel mehr ein öffentliches Mitsingen in der Dorfhalle. 100 Gäste waren gekommen. Jini Meyer, Sängerin der Band „Luxuslärm“ und geübte und professionelle Frontfrau auf der Bühne, forderte das Publikum zu Beginn auf, näher zur Bühne zu kommen: „Nehmt die Tische und Stühle und rückt einfacher nach vorne“. Und so war die Grundlage für einen munteren Abend gelegt, den von der Bühne das Trio Anna Fach, Jini Meyer und Anastasia Erbeling sowie Henrik Oberbossel (Gitarre, Percussion, Gesang) einheizten.

Singen ist ja ein bisschen wie nackig machen. Jini Meyer, „Luxuslärm“-Sängerin

Mit ihrer lockeren, gewinnenden Art hatte Jini Meyer das Publikum von der ersten Minute an auf ihrer Seite. „Singen ist ja ein bisschen wie nackig machen“, stellte sie launig fest und warb dafür, zumindest was das Mitsingen angeht, die Hemmungen fallen zu lassen. Zumal die Texte auf einer Großleinwand eingeblendet wurden - fehlende Textsicherheit als Ausrede galt also nicht. „Oder trinkt ein, zwei ,Ulli‘“, hatte Jini Meyer noch als Tipp zum Lockermachen parat: Beim „Ulli“ handelt es sich offenbar um ein alkoholisches, dorfbekanntes Getränk, das an der Theke ausgeschenkt wurde.

Mit den unverwüstlichen „Country Roads“, mit denen selbst der ehemalige BVB-Kulttrainer Jürgen Klopp nach eigener Aussage mal 8000 Punkte bei einem Karaoke-Wettbewerb eingesackt hat, startete das Mitsingen fulminant. Nach dem Country-Klassiker ging es in die Schlagerwelt der 1970er-Jahre: „Im Wagen vor mir fuhr das schöne Mädchen“, und auch hier gab es selbst den Refrain „Rada rada radadadada“ zur Sicherheit eingeblendet. Während sich auf der Bühne Anastasia Erbeling und Henrik Oberbossel das Duett teilten, war die Rollenaufteilung im Publikum nicht ganz klar - was dem Spaß bei der Sache aber keineswegs schadete. „Ich kehre jetzt meine männlichste Seite heraus“, kündigte Sängerin Anna Fach den nächsten Song an: Matthias Reims „Verdammt, ich lieb‘ Dich“. Mit einem schnellen Wechsel ging es in den Brit-Pop zu Oasis und ihrem Mega-Hit „Wonderwall“. „Atemlos“ war dann nicht nur der Partykracher von Helene Fischer, sondern galt vielleicht sogar inzwischen für den ein oder anderen Mitsinger.

Das Mitsingen in der Dorfhalle sorgte durchweg für gute Laune beim Publikum. Foto: Carsten Menzel / IKZ

„Wir wollten mal was anderes auf die Bühne bringen als ein Theaterstück“, erklärte Nicolette Evers-Haarmann von der Laienspielgruppe Stübbeken das Mitsingen, das zugleich die Abschlussveranstaltung des Jubiläumsjahrs der Gruppe ist, die seit 60 Jahren besteht. Die Idee der Laienspielgruppe kam hörbar an.

