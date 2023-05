„Musik im Park“ in Letmathe: Das ist das Vatertags-Programm

Letmathe. Erstmals kann „Musik im Park“ in Letmathe an Himmelfahrt wieder an der Musikmuschel stattfinden. Was die Besucher in diesem Jahr erwartet.

Es ist doch schön, wenn eine liebe Tradition endlich wieder ganz traditionell fortgesetzt werden kann: Nach dem Ausfall während der Pandemie und einer provisorischen Bühne statt der Musikmuschel im vergangenen Jahr, kann „Musik im Park“ an Himmelfahrt, 18. Mai, endlich wieder an der Musikmuschel stattfinden.

Dass den Heimatverein kleinere Probleme nicht stoppen, wurde mit der gelungenen Veranstaltung im vergangenen Jahr gezeigt. „Es war zwar etwas gewöhnungsbedürftig für den 40-köpfigen Musikverein der Kolpingsfamilie Letmathe auf der provisorischen Bühne, aber es hat geklappt“, denkt Dirk Schäfers ans Vorjahr zurück.

Musikmuschel wieder einsatzbereit

Dieses Jahr sollte es keine Probleme geben, denn die Musikmuschel ist nach dem langen, zähen Umbau (wir berichteten) wieder einsatzbereit. „Wir freuen uns sehr, dass wir die Arbeiten an der Musikmuschel endlich fertigstellen konnten“, sagt Eva Kiermeier vom Kommunalen Immobilien-Management (KIM). Das angrenzende Gebäude konnte allerdings noch nicht fertiggestellt werden. „Deshalb wird ein Toilettenwagen aufgestellt“, berichtet Schäfers.

Der Heimatverein freue sich besonders, dass es dieses Jahr ganz traditionell weitergehen kann. „Die Veranstaltung gibt es ja schon weitaus länger als 30 Jahre“, so der Vorsitzende des Heimatvereins. Er blickt zurück: Der Volksgarten wurde 1923 auf Bestreben des Heimatvereins angelegt. „Damals gab es eine Lotterie, damit der Heimatverein und die Stadt Letmathe die Grundstücke kaufen konnten, um den Volksgarten anzulegen.“ Schäfers erklärt auch, warum dies nötig war: „Damals durften die Bürgerinnen und Bürger nicht einfach so zur Erholung in den Wald gehen. Der Burgberg war durch die Dämpfe der Zinkhütte entlaubt, die Wälder gehörten Privatpersonen.“ Also musste ein Park für die Bevölkerung her, der Heimatverein setzte sich ein und so entstand der Volksgarten.

Zeitloser Coverrock und Aktionen für Kinder

Seitdem darf der Volksgarten natürlich von allen Bürgerinnen und Bürgern genutzt werden und alle Interessierten sind nun wieder herzlich zu „Musik im Park“ eingeladen. Um 10 Uhr startet das Fest mit einem ökumenischen Gottesdienst unter der Leitung von Pfarrerin Birgitt Johanning an der Musikmuschel, bevor es um 11 Uhr musikalisch wird. Dann betritt nämlich der Musikverein der Kolpingsfamilie Letmathe die Musikmuschel und sorgt bis ungefähr 13 Uhr für beste Unterhaltung. Anschließend übernimmt die Band „Second Hand“ von 14 bis ca. 17 Uhr mit zeitlosem Coverrock. „Letztes Jahr war es schon total schön hier, das werden wir in diesem Jahr einfach wiederholen“, sagt Musiker Carsten Kleinwegener.

Für Kinder gibt es natürlich auch wieder eine Aktion: Der Kindergarten Purzelbaum aus Dröschede bietet wieder das beliebte Kinderschminken an. „Wir stellen hier ein Fest für die ganze Familie auf die Beine“, sagt Schäfers. Auch die Wandergruppen, die wegen des Vatertags unterwegs sind, seien natürlich herzlich willkommen.

Für das leibliche Wohl ist auch gesorgt. „Die Letmather wissen schon: An Himmelfahrt kann die Küche zu Hause kalt bleiben“, sagt Schäfers. Christian Schroter von Haus Schroter und Thomas Adolf von der Rübezahl-Baude bieten Leckereien an. „Wir verkaufen Waffeln, um unsere Abi­kasse zu füllen“, berichtet Jacob Altun, Abiturient am Letmather Gymnasium.

