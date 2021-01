Muss man Rotlicht in der Letmather Einkaufsstraße ertragen?

Licht-Smog ist in Innenstädten an der Tagesordnung. Ein Erlass auf Landesebene regelt, wie viel künstliches Fremdlicht Anwohner hinnehmen müssen. In Letmathe sorgt seit bald einem Jahr ein rotes leuchtendes Ladenschild für Unmut.

Letmathe Ältere Anwohner in der Fußgängerzone klagen über eine Leuchtreklame. Der betroffene Gastronom fühlt sich ungerecht behandelt.

Einen Monat nach der Wintersonnenwende sind die Tage kaum länger geworden, gegen 17 Uhr ist die Sonne bereits hinterm Horizont verschwunden. Bei dichter Wolkendecke scheinen auch Mond und Sterne nicht, aber wo es Straßenlaternen gibt, wird es nie ganz dunkel. In der Fußgängerzone entlang der Hagener Straße erst recht nicht, zumindest am Abend: Schaufenster und Leuchtreklamen erheischen die Aufmerksamkeit der – in diesen Tagen eher vereinzelt anzutreffenden – Innenstadtbesucher, in der Ferne hebt sich der von Scheinwerfern angestrahlte Turm des Kiliansdoms vom Nachthimmel ab.

Nicht jeder empfindet diese Kulisse als Bereicherung. Mietern an der Hagener Straße 14 ist eine ganz bestimmte Lichtquelle ein Dorn im Auge: das rote Ladenschild vom „Istanbul-Grill“. Sobald es dämmere, falle das Licht in die Wohnungen, berichtet ein Vertreter der Eigentümergemeinschaft, der seinen Namen in diesem Zusammenhang nicht in der Zeitung lesen möchte – nennen wir ihn Herrn Schmidt: „Die Leute haben dann rote Wände und rote Gardinen, ob sie wollen oder nicht. Das ist sehr störend.“ Viele Mieter hätten sich beklagt, deshalb bemüht sich Herr Schmidt seit Monaten um eine Lösung. Inzwischen hat er Beschwerde bei der Stadt Iserlohn eingelegt und beim Märkischen Kreis, wo die zuständige Stelle für Immissionsschutz sitzt. Mit dem Ergebnis, so viel sei vorweggenommen, ist er nicht zufrieden.

Auf der anderen Straßenseite betreibt Herr Yilmaz, der eigentlich auch anders heißt, seinen Imbiss – seit 14 Jahren, wie er betont, also schon bevor die Wohnungen gegenüber seniorengerecht renoviert worden sind. Der Gastronom ist ähnlich erzürnt wie Herr Schmidt, sieht die Sache allerdings ganz anders. „Die Stadt hat gesagt, es ist alles in Ordnung. Ich habe das schriftlich.“ Er habe das Recht, seinen Laden mit einer Leuchtreklame zu bewerben. Deshalb möchte er auch nicht, dass darüber etwas in der Zeitung geschrieben wird. „Wenn ich etwas falsch gemacht hätte, dann könnte ich das verstehen, so aber nicht.“ In der Corona-Krise hätte er genug Schwierigkeiten, der Umsatz habe gelitten, so wie bei den anderen Geschäftsleuten in der Innenstadt auch.

Direkt miteinander gesprochen haben Herr Schmidt und Herr Yilmaz bislang nicht. Einmal, berichtet letzterer, sei jemand von gegenüber gekommen und habe ihn angefahren, die Reklame sei zu rot, und man werde sich über ihn beschweren. Das sei ein Mieter gewesen, nicht er selbst, sagt Schmidt dazu. Angefangen hat alles im Frühjahr 2020, als der Gastronom sein neues Ladenschild in Auftrag gibt und installieren lässt. Die Rechnung legt er vor: 3000 Euro hat er für die Leuchtreklame bezahlt, 300 Euro für die baurechtliche Genehmigung. Die hat er offenbar erst nachträglich eingeholt, wie er selbst einräumt: „Ich wusste nicht, dass man dazu eine besondere Genehmigung braucht. Ich musste die Reklame wochenlang abgeschaltet lassen, bis ich alles schriftlich hatte“, berichtet Yilmaz.

Das passt zur Darstellung des Herrn Schmidt. Der berichtet nämlich, bei seiner ersten Beschwerde beim Bauordnungsamt der Stadt Iserlohn habe sich ein Mitarbeiter „verplappert“ und zu erkennen gegeben, dass das bereits angebrachte Schild noch nicht genehmigt sei. Die Verwaltung will dazu offiziell keine Angaben machen – Pressesprecherin Christine Schulte-Hofmann beruft sich auf den Datenschutz und bestätigt nur, dass die Stadt dem Grill-Betreiber eine entsprechende Baugenehmigung erteilt habe. Für alles Weitere verweist sie auf den Märkischen Kreis.

Die dort zuständige Untere Immissionsschutzbehörde, erklärt die Kreisverwaltung auf Anfrage unserer Zeitung, habe erst Ende August durch eine E-Mail aus dem Bauordnungsamt von der Beschwerdelage Kenntnis erhalten. Zur Klärung des Sachverhalts seien dann weitere Unterlagen angefordert und daraufhin entschieden worden, dass eine Messung erforderlich ist. „Da der Märkische Kreis nicht über die notwendige Messtechnik verfügt, wurde ein Amtshilfeersuchen mit der Bitte um messtechnische und fachliche Unterstützung beim Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) eingereicht“, schildert der Kreis die weiteren Amtsvorgänge. Dass sich diese so lange hinziehen, macht den Beschwerdeführer fassungslos: „Das darf doch nicht wahr sein“, echauffiert sich Schmidt.

Im Oktober rücken schließlich die Experten an und messen die „unerwünschte Aufhellung“ von Balkon und Wohnungen 24 Stunden lang. Als Rechtsgrundlage für die Beurteilung bezieht sich die Kreisverwaltung auf den Licht-Erlass NRW, der für Kerngebiete wie Fußgängerzonen zwischen 6 und 22 Uhr eine Beleuchtungsstärke von 15 Lux als zulässige Obergrenze definiert, zwischen 22 und 6 Uhr darf dieser Wert maximal bei 5 Lux liegen. Ergebnis: Tagsüber bis 22 Uhr wird der Grenzwert eingehalten, danach leuchtet das Schild zu hell. Da Herr Yilmaz ohnehin dann schließt und seinen Laden nur noch aufräumt, findet er es nicht allzu schlimm, dass er seine Reklame jetzt um 22 Uhr abschalten soll. Der Märkische Kreis schlägt alternativ eine Reduzierung der Leuchtstärke vor, das aber sei technisch nicht möglich, betont Yilmaz: „Ich kann die nur an- und ausschalten. Ich müsste ein neues Schild anbringen – wenn der von gegenüber mir das bezahlt, mache ich das.“

Gemeint ist Herr Schmidt, der seinerseits bemängelt, der Imbiss ziehe den Stecker nicht zuverlässig um 22 Uhr, an manchen Tagen leuchte das Rotlicht länger. Ohnehin sei das viel zu spät für die betroffenen Mieter: „Um 22 Uhr schlafen die. Die Leuchtstärke müsste am Nachmittag schon reduziert werden.“ In jedem Fall sei nicht nur die Intensität, sondern auch die Farbe des Lichts ein Problem. Neutral weiß oder gelbes Licht wäre leichter zu ertragen, argumentiert Schmidt: „Und darauf wird in dem Gutachten nicht wirklich eingegangen.“ Man könne von den Mietern auch nicht verlangen, bei Einbruch der Dämmerung alles zu verrammeln. Fenster und Balkone im Haus seien bewusst so gebaut, dass ältere, nicht mehr mobile Menschen das Treiben in der Fußgängerzone verfolgen können.

Herr Yilmaz ereifert sich ebenfalls und zeigt auf andere Leuchtschilder in der Nähe, die ebenfalls rot in die Dunkelheit strahlen: Woolworth und die Adler-Apotheke zum Beispiel. „Darüber beschwert sich auch keiner. Wenn man in eine Wohnung an der Einkaufsstraße zieht, muss man damit rechnen, dass da mehr los ist. Jeder weiß doch, dass es in der Fußgängerzone Leuchtreklame gibt.“ Der Gastronom wittert eine Kampagne gegen sein Geschäft und will sich einen Anwalt suchen. Die Eigentümergemeinschaft will die Sache ebenfalls nicht auf sich beruhen lassen und prüft weitere Schritte. An eine diplomatische Lösung haben beiden Parteien noch nicht ernsthaft gedacht, aber sie lehnen Gespräche auch nicht rundheraus ab. „Wenn da einer rüber kommt, können wir reden“, brummt Yilmaz. Schmidt möchte sich erst mit den anderen Eigentümern beraten, aber: „Vorstellbar ist das.“