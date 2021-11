Heimische Kunst Angelika Reinecke stellt in der Sparkasse in Letmathe aus

Letmathe. Für Angelika Reinecke ist es ein Debüt: In der Sparkasse an der Hagener Straße sind ihre Bilder erstmalig als eigene Ausstellung zu sehen.

Die Sparkassenfiliale an der Hagener Straße hat vor kurzem ihre neuste Kunstausstellung präsentiert. Diesen Monat werden dort insgesamt rund 40 Gemälde der Iserlohner Künstlerin Angelika Reinecke ausgestellt – eine Premiere für die Malerin, die ihre Bilder bisher nur im eigenen Haus, oder in Gemeinschaftspräsentationen gezeigt hat (wir berichteten).

Angelika Reinecke malt schon seit über 20 Jahren, mal mehr und mal weniger, je nach Stimmung. Mal ist es ein Stillleben, gerne Blumen, aber auch abstrakte Werke entstehen unter ihrer Pinselführung. Dabei hat Angelika Reinecke keine Vorbilder, sondern richtet sich gerne nach ihrem eigenen Geschmack, der sich genau wie die verwendeten Farben und Materialien oft ändert. So kann auf einer Leinwand mit Acrylfarben eine bunte Blumenwiese entstehen, und auf dem nächsten Bild etwas vollkommen anderes, mit zusätzlichen Materialien wie Strukturpaste, Asche oder auch Marmormehl.

„Im Moment habe ich eine türkise Welle“ erzählt die Malerin und ergänzt, dass die ihre rote Welle abgelöst hat, obwohl sie die Farbe Rot vorher nie wirklich mochte. Vieles an ihrer Malerei ändere sich im Laufe der Zeit. Das Malen würde nach Lust und Laune passieren, und auch was sie malt, wird spontan in dem Mal-Prozess entschieden.

Gerne würde sie Bilder während des Prozesses auch übermalen, falls sich das ergäbe, erklärt die Künstlerin ihre Technik. Diese findet auch Birgit Reck-Blaschke spannend. Sie betont: „Jeder Künstler hat hier ein Alleinstellungsmerkmal“, weshalb die Solo-Ausstellungen der Künstlerinnen und Künstler auch individuell wirken. Gerade die Ausstellungsmöglichkeit in Letmathe findet Angelika Reinecke sehr gut, denn der Weg aus Iserlohn zu ihrer Ausstellung nach Letmathe ist nicht besonders weit.

Das Ausstellungskonzept in der Letmather Filiale wurde laut Birgit Reck-Blaschke in diesem Sommer eingeführt um verschiedenen Künstlern in wechselnden Ausstellungen die Chance zu geben, ihre Werke auch in der Corona-Zeit präsentieren zu können. Das Konzept sei bis ins nächste Jahr hinein sehr gut ausgebucht, und werde wegen der großen Nachfrage auch verlängert und beibehalten. Die in der Sparkasse ausgestellten Gemälde der Künstlerin können auch direkt bei ihr erworben werden.

Im kommenden Monat wird Angelika Reineckes Ausstellung von der Letmather Fotografin Gudrun Menzel abgelöst.

