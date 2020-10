Nach Dienstschluss von der Arztpraxis in den Angriffstrupp

„Wie eine zweite Familie“ – Wenn Vanessa Bode das über die Freiwillige Feuerwehr sagt, ist das durchaus wörtlich zu nehmen, denn über die Löschgruppe Oestrich hat die 32-Jährige ihren heutigen Ehemann kennengelernt. Auch wenn die beiden ihre Leidenschaft für Rettungseinsätze teilen, rücken die beiden so gut wie nie zusammen aus. Irgendjemand muss schließlich auf den dreijährigen Sohn der beiden aufpassen, deshalb teilen sich die jungen Eltern die Bereitschaftszeiten unter der Woche auf und wechseln sich am Wochenende ab. „Unser Sohn ist schon Feuer und Flamme. Ich hoffe natürlich, dass er später auch beitritt“, sagt die Mutter strahlend.

Freundliches Lächeln, modische Brille – dass Vanessa Bode im Hauptberuf als Arzthelferin ihren Lebensunterhalt verdient, passt sofort ins Bild. Ihr ruhiges Auftreten und die eher zierliche Statur lassen hingegen nicht vermuten, dass die Oestricherin am liebsten in der vordersten Reihe steht, wenn es zur Sache geht. „Angriffstrupp“, kommt prompt die Antwort auf die Frage, was ihr am meisten Spaß macht. Der Feuerwehrjargon mutet nicht zufällig ein wenig martialisch an: Mit schwerer Schutzausrüstung, Atemmaske und Presslufttank stürmt die 32-Jährige im Ernstfall brennende Gebäude.

Actionreiche Hobbys von Paintball bis Kartfahren

„Man krabbelt dann meist auf dem Boden“, erklärt sie, wie man der größten Hitze und dem dichtesten Qualm entgeht. „Die Flammen lecken an den Wänden entlang, so ähnlich wie man das im Film sieht“, beschreibt sie ihre Erfahrungen. Wichtig sei dabei, über Funk genau durchzugeben, wo man sich befindet, denn Sichtkontakt zur Einsatzleitung bestehe in der Regel nicht.

Paintball, Kartfahren, Schießstand, Indoor-Skydiving (simuliertes Fallschirmspringen über Windturbinen) – die Hobbys von Vanessa Bode könnten auch Teil einer Agentenausbildung sein.

„Als ich klein war, wollte ich Polizistin werden“, erzählt die 32-Jährige, die seit 2005 bei der Freiwilligen Feuerwehr ist. In Oestrich ist sie geboren und aufgewachsen, ihre Schulzeit hat sie an der Bartholomäus-Grundschule und der Realschule Letmathe verbracht. Eine enge Begleiterin ist ihre eineiige Zwillingsschwester, die trotz der genetisch identischen Ausgangslage beruflich eine andere Richtung eingeschlagen hat und in einer Anwaltskanzlei arbeitet. „Auf der Schule haben wir Lehrer veräppelt, heute verwechselt man uns höchstens noch am Telefon“, sagt Vanessa Bode zu diesem Thema.

Zwillingen wird bisweilen eine übernatürliche Verbundenheit nachgesagt. Als ihre Schwester vor Jahren mit dem Auto verunglückte, empfing die junge Frau aber kein telepathisches Signal. Eine Ahnung ereilte sie erst einige Minuten später: „Es war Winter, meine Schwester war bei Glatteis von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Ich hatte Bereitschaft und wurde zu einem Unfall alarmiert, mehr wusste ich nicht. Als mein Zug auf der Anfahrt kommentarlos zurückbeordert wurde, da beschlich mich eine Ahnung.“

Seien nahe Angehörige betroffen, solle man nicht als Retter beim Einsatz beteiligt sein. Man könne dann „keine objektiven Entscheidungen mehr treffen“, erklärt Vanessa Bode. Nicht selten geht es dabei um Leben und Tod. Die Zwillinge hatten Glück: Ihre Schwester habe den Unfall damals schwer verletzt überlebt, berichtet die 32-Jährige.

Das ehrenamtliche Engagement sei „nur eine Frage der Organisation, ich schaffe das schließlich trotz Kind und Arbeit,“ meint Vanessa Bode, die auch weniger spektakuläre Interessen hat. Sie hält sich mit Step-Aerobic fit und greift auch mal zur Nadel, bei Bedarf kann sie kleinere Schäden an Uniformen ausbessern. Zu Hause hat sie zwei Katzen, kommt aber auch mit Hunden zurecht. Bei Büchern und Filmen wird es ihr ohne Action schnell langweilig: Krimis, Militär-Thriller und Science-Fiction haben es ihr angetan. „Bon Jovi, Elvis Presley, Phil Collins, One Republic, Linkin Park“, sind die ersten Bands, die ihr bei der Frage nach ihren musikalischen Vorlieben einfallen.

Vanessa Bode ist mit Leib und Seele bei der Wehr und sammelt Zusatzqualifikationen wie Briefmarken: „Kettensägenschein, Lkw-Führerschein, Atemschutz, ABC, Maschinistenlehrgang, Truppführer . . . eigentlich habe ich alles, nur die Ausbildung zur Gruppenführerin fehlt mir noch“, zählt sie auf. Wenn sie im Hauptjob von ihrem Ehrenamt berichte, reagiere der eine oder andere überrascht: „Für manche ist das immer noch ein Männerding.“ Ihre Kameraden wissen es besser, wie sie grinsend berichtet: „Wenn ich bei Übungen auf der Drehleiter stehe, heißt es: Das ist Vanessa, du kannst den Korb ruhig bis ganz oben ausfahren.“