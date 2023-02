Die Polizei ist am Samstagmittag in Letmathe an der Lenne im Einsatz. Ein verdächtiger Gegenstand wurde gefunden. Möglicherweise handelt es sich um das Kanu, das seit dem Unglück am Sonntag verschwunden ist.

Letmathe Nach Kanu-Unglück: Verdächtiger Gegenstand in Lenne gefunden

Letmathe. Am Samstagmittag ist die Polizei in Letmathe an der Lenne im Einsatz. Auf Höhe des Kreisverkehrs wurde ein verdächtiger Gegenstand gefunden.

Die Polizei ist am Samstagmittag (Stand: 11.45 Uhr) an der Lenne auf Höhe des Kreisverkehrs im Einsatz. Ein Sprecher der Polizei gab auf Nachfrage der Heimatzeitung an, dass dort ein verdächtiger Gegenstand gefunden worden sei.

Ob es sich um das Kanu handelt, das nach dem Unglück am vergangenen Sonntag bisher nicht gefunden werden konnte, konnte noch nicht bestätigt werden.

Am Sonntag verunglückte ein 27-Jähriger Hagener auf der Lenne mit seinem Kanu tödlich. Sein Mitfahrer, ein 32-jähriger Moerser, konnte sich retten. Am Montag hatten Polizeibeamte entlang der Lenne die frei zugänglichen Bereiche zwischen Nachrodt-Wiblingwerde und Hagen-Hohenlimburg abgesucht. Sie konnten aber weder das Kanu, noch Hündin Mera, die sich zum Zeitpunkt des Unfalls im Kanu befunden hat, finden. Am Dienstag wurde die Suche der Polizei eingestellt, wie den sozialen Medien zu entnehmen ist, wurde privat weiter nach Hündin Mera gesucht.

