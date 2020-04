Nachhaltige Solidarität durch „Klimadialoge“

„Wir haben uns gegenseitig internationale Solidaritätsgrüße geschickt und fühlen uns mit unseren mexikanischen Partnern durch die zweijährige Zusammenarbeit bei den Klimadialogen auch in Zeiten der Corona verbunden.“ Das erklärt Psychologie-Studentin Franziska Reich (22) von der Kolping-Jugend Grüne, die bereits an zwei internationalen Kolping-Projekten beteiligt war. „Auch wenn die Folgen des Coronavirus hierzulande und unseren Partnerländer ganz unterschiedlich sind, sind wir doch alle gemeinsam betroffen und stehen in dieser Situation zusammen.“ Dazu haben sich die Teilnehmer in Whatsapp-Gruppen viele Fotos von Plakaten geschickt.

Wegen der aktuellen Corona-Quarantäne in ihrem Aachener Studentenwohnheim führen wir unser Gespräch über ihr internationales Klima-Austauschprojekt statt im Wichelhovenhaus sicherheitshalber am Telefon.

Nachhaltige Maßnahmen zum Klimaschutz erarbeitet

Im Rahmen der Partnerschaft zwischen der Kolpingjugend des Diözesanverbandes Paderborn mit dem mexikanischen Kolpingwerk erarbeiteten junge Deutsche und Mexikaner über einen Zeitraum von zwei Jahren nachhaltige Maßnahmen zum Klimaschutz. Dabei kam es zu Begegnungen zwischen zehn jungen Deutschen und Mexikanern und zwei Projektleiterinnen in Deutschland und Mexiko.

In den vom Bundesministerium für wirtschaftliche und Entwicklung geförderten „Klimadialogen“ behandelten die Jugendlichen Klimagerechtigkeit, Nachhaltigkeit sowie Ressourcen- und Klimakonflikte. Gemeinsam mit ihren deutschen Gastgebern des Kolpingwerkes besuchten im Sommer 2018 die jungen Mexikaner unter anderem den Klimapark in Rietberg und den Hambacher Forst, dessen Entwicklungen sie auch weiter verfolgten.

Die deutsch-mexikanische Delegation traf sich zu internationalen „Klimadialogen“. Foto: Privat

„Die Mexikaner waren besonders begeistert vom deutschen Pfandsystem“, berichtet Franziska Reich. Apropos Mehrweg: Im Rahmen der „Klimadialoge“ entwickelte die deutsche Kolpingjugend einen Mehrwegbecher für ein sauerländisches Busunternehmen, bei dem bisher immer Plastikbecher zum Einsatz kamen. Die Teilnehmer organisierten auch Friday-for-Future-Demos und bastelten mit Kindern zur Sensibilisierung für das Thema Klimaschutz. In einem Vorbereitungsseminar erfuhren sie jeweils Wissenswertes über ihr Gastland. „Wir haben uns mit Händen und Füßen verständigt, weil die Mexikaner kein Englisch und wir kein spanisch konnten“, erzählt Franziska Reich, dass das erstaunlich gut geklappt habe, weil die Projektleiterinnen übersetzten. Auch beim Gegenbesuch nach Mexiko, an dem die Letmatherin Franziska Reich und die Iserlohnerin Sofie Kroll im vergangenen Jahr teilnahmen und viele Umweltprojekte in Theorie und Praxis kennenlernten. Dort übergaben sie auch einen Scheck der Kolpingsfamilie Grüne über 500 Euro an das Bildungszentrum St. Anna der mexikanischen Kolpingsfamilie.

Nachhaltige Eindrücke: Schockierende Müllberge

Vor Ort herrschten hohe Sicherheitsvorkehrungen. So wurden sie zunächst eingewiesen, wie sie sich bei Erdbeben verhalten sollen. „2017 gab es in Mexiko ein Erdbeben mit 225 Toten“, erinnert sie sich noch an die Hiobsbotschaften von damals, die sie bei ihrem ersten Auslandaufenthalt im Nachbarland Peru mitbekommen hatte.

Die Kolpinggruppe bekam in Mexiko neben der Universität, einer Biogasanlage und Gärtnereien nicht nur Vorzeigeprojekte zu sehen. Franziska Reich berichtet von Exkursionen, bei denen sie Einblicke in gefährliche Lebensbedingungen mit vermüllten Flüssen und Landschaften erhielten. „Wir haben schockierende Müllberge gesehen. Die Mexikaner kennen keine Mülltrennung. Wir haben einsturzgefährdete Häuser gesehen, in denen viele Menschen gestorben sind. Es ist was anderes, wenn man das vor Ort sieht, als in der Tagesschau“, unterstreicht Franziska Reich ihre nachhaltigen Eindrücke.

In Arbeitsgruppen gestalteten sie Plakate zum Thema Abfall, um den Müll auf Gehwegen zu vermeiden, säuberten und bepflanzten Grünanlagen und halfen in der Landwirtschaft – bei Temperaturen um die 35 Grad. Die Kolpinggruppe konnte auch gemeinsam erarbeitete Umweltfragen mit einer Vertreterin des mexikanischen Umweltministeriums besprechen und erhielt Einblicke in den öffentlichen Personennahverkehr, der hilft, die Umweltbelastung zu minimieren.

Nach Abschluss der Reise berichtete sie mit Sofie Kroll in verschiedenen Kolpingsfamilien. „Etwas wird bleiben“, ist sich Franziska Reich sicher. In der Iserlohner Kinderstadt seien die Spielprojekte von Sofie Kroll zum Thema Klimawandel und Recycling auf fruchtbaren Boden gestoßen: „Die Kinder haben etwas mitgenommen.“ In Mexiko wurden Behälter aufgestellt, um Pfandflaschen zu sammeln, Altkleiderrecycling eingeführt und Flüsse stärker gereinigt, weiß Franziska Reich von erkennbaren Fortschritten.