Neue Auflage der Letmather Ortsgeschichten

Viele Brautpaare haben es bei ihrer Hochzeit überreicht bekommen, seit zig Jahren ist es vergriffen: Das historische Buch „Letmathe: eine aufstrebende westfälische Stadt im Sauerland“. Fast 60 Jahre ist es her, als die erste Auflage der Letmather Ortsgeschichte unter dem damaligen Stadtdirektor Schoßier erschienen ist. Zehn Jahre später erschien das Werk mit kleinen Änderungen unter Stadtdirektor Börgartz in zweiter Auflage.

Doch seitdem hat es bislang keine weitere Auflage mehr gegeben. Somit ist insbesondere das letzte halbe Jahrhundert noch weitestgehend unbearbeitet. Konkurrenzwerke, die sich auch nur im geringeren Ausmaß mit der Ortsgeschichte beschäftigen, gibt es nicht. „Es sind einige spezielle Aufsätze veröffentlicht worden in verschiedenen Zeitschriften, zum Beispiel in den neuen Hohenlimburger Heimatblättern. Aber das sind Einzelartikel, die zu einem bestimmten Thema Hochinteressantes liefern, aber etwas Zusammenhängendes über die Geschichte des Ortes ist es nicht“, erklärt Franz-Josef Schlotmann, Vorsitzender des Fördervereins Haus Letmathe.

Das soll sich jetzt ändern, denn mit dem Projekt „Letmather Ortsgeschichten“ soll sechs Jahrzehnte nach der Erstveröffentlichung eine dritte Auflage erscheinen, die in zwei Teile aufgeteilt werden soll. Für den ersten Teil werden die Inhalte des alten Buches in inhaltlicher und sprachlicher Form überarbeitet, mit neuem Bildmaterial und weiteren Quellenzitaten ergänzt und mit neuer Literatur angereichert werden. Der zweite Teil des Buches befasst sich dann mit der Darstellung der Weiterentwicklung in der Folgezeit bis heute, zu der unter anderem auch die Eingemeindung nach Iserlohn im Jahr 1975 zählt.

Professor der UniversitätMannheim übernimmt Leitung

Die fachliche Leitung des Projekts hat Professor Dr. Hiram Kümper, der Geschichte des Spätmittelalters und der frühen Neuzeit an der Universität Mannheim lehrt. In Letmathe ist Kümper kein Unbekannter, denn gerade schließt er die Arbeit an den Letmather Regesten, ein Projekt, bei dem Urkunden, die im Haus Letmathe gefunden wurden, übersetzt werden und zusammengefasst werden. Zudem hat er schon des Öfteren im Geschichtskreis referiert. „Wir sind froh, dass wir ihn haben“, sagt Franz-Josef Schlotmann. Unterstützung erhält er von Daniele Toro, einem seiner Doktoranden.

Im selben Projektzusammenhang sollen auch die „Letmather Nachrichten“ digitalisiert werden. „Es gibt natürlich jetzt ein unglaubliches Reservoir an Zeitungen“, so Schlotmann.

Geplant wird das Projekt seit Frühjahr letzten Jahres. „Da war Staatssekretär Dr. Jan Heinisch aus dem Heimatministerium in Düsseldorf in Iserlohn. Er hat damals über die Möglichkeiten referiert, wie heimatgebundene Projekte auch vom Land einen Zuschuss bekommen können“, erklärt Franz-Josef Schlotmann, der dem Staatssekretär im Anschluss das grobe Konzept schilderte und sich versichern ließ, dass das Projekt gefördert werden könne. Der Antrag wurde dann entsprechend über die Stadt Iserlohn an die Bezirksregierung Arnsberg weitergeleitet, die den Antrag befürwortete und nach Düsseldorf schickte.

Rund 60.000 Euro sind für das Projekt veranschlagt worden, 50 Prozent der Kosten werden durch die Fördermittel des Landes bezahlt. Durch den Rat der Stadt sowie weitere Sponsoren werden die weiteren Kosten übernommen. „Die Finanzierung ist gesichert“, freut sich Franz-Josef Schlotmann.

Professor Dr. Hiram Kümper veranschlagt für die Forschungsarbeit einen Zeitraum von einem Jahr. Hinzu käme die redaktionelle Arbeit, so dass mit dem Erscheinen Ende 2021 zu rechnen wäre.