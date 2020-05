Neue Ausstellung – Puls der Kreativität in Letmathe stabil

Die heimischen Künstler lassen sich von der Corona-Krise nicht unterkriegen. Das demonstriert gerade die Gruppe „Art und Weise“ der Iserlohner Kunstfabrik „casa b“ mit einer neuen Ausstellung im Hotel Neuhaus in Lössel, die bereits vor zwei Jahren konzipiert worden ist, wie Britta Heyerhoff berichtet. „Wir konnten ja nicht ahnen, dass der Termin so ungünstig liegen würde“, merkt sie unter Verweis auf die eigentlich im April geplante Vernissage an, auf die alle Beteiligten verzichten müssen.

Trotzdem können Besucher ab Montag, 26. Mai die rund 80 Werke in Augenschein nehmen, deren gemeinsamer Nenner der lokale Ursprung ist; ansonsten gilt die Vielfalt. Skulpturen bzw. Plastiken aus Materialien wie Holz, Stein und Beton sind ebenso zu sehen wie Gemälde, deren Techniken und Motive kaum unterschiedlicher sein könnten. Ein abstraktes Porträt von „Lady Gaga“ lädt dazu ein, den Charakter der bisweilen provozierenden Popsängerin in den tanzenden Farbschlieren wiederzuerkennen, die einen markanten roten Lippenklecks umrahmen. Weniger abstrakte Porträts zeigen ein afrikanisches Mädchen oder Albert Einstein, die Gesichter entfalten durch raffinierte Lichtspiele und Kontraste eine dreidimensionale Wirkung und eine fast unheimliche Präsenz.

In der Krise reißt sich der Mensch selbst entzwei

Eine Skulptur im Garten mit dem Titel „Der erste Kuss“ setzt auf Minimalismus: Obwohl die Formen der langgezogenen Körper die beiden Liebenden nur vage erahnen lassen, bringt das Figurenpaar doch die Innigkeit der dargestellten Szene zum Ausdruck. Aquarelle mit Blumenmotiven zitieren die Farbpracht der Natur, wieder andere Bilder zeigen fantastische Urwaldszenen, die mit schwachen Kontrasten und reduzierter Farbpalette eine Fülle von Details verbergen, die sich bei der Betrachtung erst nach und nach herausschälen. Landschaftsmalerei, Tierporträts, Stilleben – allein die Bandbreite der Gattungen dürfte fast jeden Geschmack bedienen. Auch das Niveau ist gemischt, Kunstdozenten sind ebenso vertreten wie ambitionierte Mitglieder.

Auf ein gemeinsames Oberthema verzichtet die Gruppe bei dieser Ausstellung. Und wenn es eins gäbe, wäre das nicht die Corona-Krise, stellen die beim Pressetermin anwesenden Schaffenden klar. „Zum Zeitgeist passt wohl höchstens mein Mensch aus Beton, der sich selbst zerreißt“, scherzt Annette Kunst. „Für uns als Künstler ist es jetzt wichtig die Menschen aufzubauen“, betont Ulla Schürfeld. Gastgeberin Kristin Neuhaus kann das nur bestätigen, denn die Wochen des Lockdowns hätten leicht einsam und traurig machen können. „Jetzt passiert hier wieder etwas, das Leben kehrt ins Haus zurück. Die Vielfalt und die bunten Farben, das ist eine Symbiose des Genusses“, schwärmt sie.

Andere Vereine entscheiden sich für Onlineausstellungen

Von einem völligen Ausblenden der Krisensituation durch den Kunstverein kann gleichwohl keine Rede sein, denn die „casa b“-Mitglieder waren dazu aufgerufen, zu diesem Thema passende Texte und Werke einzusenden. Das Ergebnis solle zu einem späteren Zeitpunkt noch als Gesamtkunstwerk ausgestellt werden, kündigt die Geschäftsführerin Britta Heyerhoff an. Ulla Schürfeld hat ihren Beitrag noch nicht eingereicht, verrät aber schon ihren Ansatz: „Ich habe auf einer schwarzen Leinwand gearbeitet und einen golden-glänzenden Punkt in die Mitte gesetzt – die Hoffnung.“ Bis zum 2. August soll die Ausstellung bei Neuhaus öffentlich zugänglich sein, Besucher werden gebeten, die jeweiligen Öffnungszeiten zu beachten. Online zu sehen sind derzeit außerdem zwei jurierte Bilder der Stübbeker Malerin Gabriele Poppe. Diese wären eigentlich im Kreishaus in Eutin ausgestellt, berichtet sie, der ausrichtende Förderverein Bildende Kunst Ostholstein habe sich angesichts der Corona-Krise jedoch für eine virtuelle Präsentation entschieden. Sie steht unter dem Titel „traumhaftunwirklich“ – das mag prophetisch klingen, bezieht sich aber eigentlich auf den Stil des Surrealismus. Zur Ausstellung geht es unter www.bildendekunst-oh.de.