Neue Gegenvorschläge zu geplanten Kreisverkehren in Letmathe

Letmathe. SPD, Die Linke und FDP möchten mögliche Lösungen für den Busverkehr in den künftigen Kreisverkehren in Letmathe prüfen lassen.

Die geplanten zwei Kreisverkehre an den Knotenpunkten Hagener Straße/Alter Markt/Schwerter Straße/Von-der-Kuhlen-Straße sind in der Politik grundsätzlich unumstritten. Heftig diskutiert worden ist allerdings, wie die Ausstattung für den ÖPNV aussehen soll. Während die Gutachter sogenannte Buskaps vorschlagen, an denen Busse auf der Fahrbahn halten, votierte eine knappe Mehrheit für Busbuchten. Nunmehr machen die Fraktionen von SPD, Die Linke und FDP diesbezüglich in einem gemeinsamen Antrag für Planungs- und Verkehrsausschuss einen neuen Vorstoß.

Schlenker über den Kreisverkehr am Lennedamm

Die Verwaltung soll demnach den Auftrag erhalten zu prüfen, ob die bisherige Haltestelle an der Straße Alter Markt in Richtung Lennedamm erhalten und auch ein Teil des Pausenplatzes dafür verwendet werden kann. Der freiwerdende Platz durch die wegfallenden Einordnungsspuren an der Straße Alter Markt könnte nach Auffassung der Antragsteller für eine Bushaltestelle in Richtung Schwerter Straße genutzt werden. Die bestehende Busbucht in der Hagener Straße in Richtung Hohenlimburg vor dem Haus Letmathe sollte ebenfalls erhalten werden. Geprüft werden soll weiterhin, ob eine Führung der Buslinie 1 von Hohenlimburg kommend unter Anfahrt der Bushaltestellen in der Straße Alter Markt mit planmäßigem Wendeverkehr der Busse durch den Kreisverkehrsplatz Alter Markt/Lennedamm möglich ist. Von der Planung der Bushaltestelle für die Linie 1 aus Richtung Hohenlimburg sollte dann vor dem Hintergrund der vorgeschlagenen Linienführung abgesehen werden. Die Überlegungen sollten weiterhin mit der Märkischen Verkehrsgesellschaft (MVG) abgestimmt werden.

In der Begründung des Antrages heißt es: „Kreisverkehre haben den wesentlichen Vorteil weniger Konfliktpunkte und schneller und besser fließendem Verkehr.“ Bushaltestellen würden aber mehr Konfliktpunkte durch mehr Personenbewegungen schaffen – Fußgänger, insbesondere Kinder als schwächste Verkehrsteilnehmer seien besonders zu schützen. Zielstellung bleibe es, die Verkehrssicherheit zu erhalten, die Wünsche der regelmäßigen Verkehrsteilnehmer vor Ort zu berücksichtigen und auch die notwendigen Kosten bei möglichst geringen Eingriffen in den Bestand niedrig zu halten, heißt es abschließend im Antrag.

