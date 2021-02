Neue Pfarrerin für die Kirchengemeinde Letmathe

Letmathe. Die 45-jährige Martina Kämper wurde am Dienstag in der Friedenskirche herzlich begrüßt.

Zweige mit Karten voller guter Wünsche der Gemeindeglieder, eine Mappe mit allen wichtigen Telefonnummern und Aufgaben, ein Präsentkorb und ein Plüschhund standen gestern Morgen vor dem Altar der Friedenskirche. Drumherum als Begrüßungskomitee Pfarrerin Birgitt Johanning, Kirchmeister und Presbyter Rudolf Holtappel, Presbyterin Kathrin Muny und Jugendmitarbeiter Jan Märtins. Unter Corona-Bedingungen die größtmögliche Willkommens-Abordnung für die neue Pfarrerin Martina Kämper.

Kathrin Muny, Jan Märtins, Rudolf Holtappel und Pfarrerin Birgitt Johanning (v. li.) haben Martina Kämper begrüßt. Foto: Michael May

Genau ein Jahr nach ihrer Ordination hat sie nun offiziell ihren Dienst angetreten, zur Freude aller Beteiligten. „Nach der Vorstellungs-Andacht hatte Rudolf Holtappel gesagt: ,Sie ist die Richtige.’ Und das haben wir alle gedacht“, blickt Pfarrerin Birgitt Johanning etwa zwei Monate zurück. Martina Kämper bestätigt: „Das war ein richtig schönes Kennenlernen.“ Holtappel ergänzt: „Es freut uns, dass wir nicht noch länger warten mussten, dass das Landeskirchenamt das ermöglicht hat.“

Seit dem Ausscheiden ihres Vorgängers Burckhardt Hölscher war Martina Kämpers Stelle unbesetzt. Sie zieht mit ihren Kindern Anemone, Sebastian und Johannes, geboren zwischen 2006 und 2009, ins Pfarrhaus. Und weil dort auch ein Haustier leben soll, gab es den Plüschhund als Willkommensgeschenk von Birgitt Johanning. Ihre neue Kollegin wurde 1975 in Lüdenscheid geboren, aufgewachsen ist sie in Hagen-Rummenohl. „Schon als Kind war ich Dauergast im Gemeindehaus: Jungschar, Kindergottesdienst, Flötenkreis, Posaunenchor“, erzählt Martina Kämper, die schon früh wusste, dass sie einmal Pfarrerin werden möchte. „Zum einen war mein Vater Architekt für kirchliche Bauwerke, zum anderen habe ich schon ganz früh angefangen, nach Gott und dem Sinn des Lebens zu fragen“, erklärt sie.

Probedienst in Meinerzhagen absolviert

Nach dem Theologie-Studium in Wuppertal, Heidelberg, Bochum und Münster absolvierte sie eine Ausbildung zur Diplom-Verwaltungswirtin in Baden-Württemberg. Es folgten weitere Umzüge, unter anderem nach Speyer und Norddeutschland, bis sie 2014 wieder in ihre alte Heimat zurückkehrte. „Mein Vikariat habe ich in der evangelischen Kirchengemeinde Hülscheid-Heedfeld und meinen Probedienst in Meinerzhagen absolviert“, nennt Martina Kämper weitere Stationen.

Nachdem sie nun fast sieben Jahre in Lüdenscheid gewohnt hat und jeweils zu den Einsatzorten gependelt ist, freue sie sich, nun in Letmathe Wurzeln schlagen zu können. „Ich freue mich auf das Leben in Letmathe und hoffe, dass uns bald viele gemeinsame Erlebnisse verbinden werden“, sagt die Pfarrerin in Richtung ihrer neuen Gemeinde – auch wenn es durch die Pandemie zunächst schwierig werde. „Der Schlüssel zu Begegnung ist nun mal Begegnung, gerade in diesem Beruf“, so Martina Kämper, die zwar schon Video-Gottesdienste gefeiert hat, sich aber eben auf die persönlichen Kontakte, wenn wieder möglich, freut. Pfarrerin Birgitt Johanning sagt: „Wir haben hier eine Gemeinde, in der die Menschen aufeinander bedacht sind, aufeinander achten.“ Dass sie mit einem „tollen Team“ von Haupt- und Ehrenamtlichen zusammenarbeiten werde, habe sie bereits erfahren, betont Martina Kämper, die sich nicht als „Einzelkämpferin“ sieht. „So sind auch Gottesdienste nach meiner Lesart keine One-Woman- oder One-Man-Show, sondern das Ergebnis des Zusammenwirkens.“ Auch auf ein gutes ökumenisches Miteinander freue sie sich.

„Ich möchte zum Glauben ermutigen und einladen, will helfen, Schätze zum Glänzen zu bringen und das Lebensdienliche zu suchen. Es ist mir wichtig, Menschen aller Altersstufen zu erreichen, sie sollen erfahren, dass sie in der Gemeinde willkommen sind und sich dort zu Hause fühlen können“, erklärt Pfarrerin Kämper. In ihrer Freizeit geht sie normalerweise mit einem ihrer Söhne zum Schwimmen, derzeit sind allerdings Spaziergänge angesagt. Kirchenmusik ist eine ihrer Leidenschaften, in einem Chor hatte sie bislang gesungen. Das Orgelspiel – sie besitzt auch einen C-Schein – muss sie allerdings passiv genießen, weil dazu die Zeit fehlt.