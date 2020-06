Nicht jeder respektiert die Graffiti-Freifläche in Letmathe

Letmathe/Iserlohn. Im Kulturausschuss gab es einen ambivalenten Sachstandsbericht über die Graffiti-Freifläche am Dirt-Bike-Park an Pater und Nonne.

„Die erste offizielle Graffitifläche in Letmathe ist gelungen“, befand Sebastian Matz von der Abteilung Stadtentwicklung und Grundstücke jetzt im Kulturausschuss. Jugendliche hatten im vergangenen Jahr im Rahmen eines mehrtägigen Kurses bei dem heimischen Graffitikünstler Stefan Dressler die erste „Wall of Fame“ gestaltet, eine zum Sprayen freigegebene Fläche. Diese hatte die Stadt im Bereich der ehemaligen Kreisbahnbrücke am Dirt-Bike-Park eingerichtet.

Wie berichtet, hatte der Kulturausschuss nach einem Antrag der Fraktion „Die Linke“ zur Ausweisung von Graffiti-Freiflächen die Bereitstellung dieses Bereichs in Letmathe beschlossen. Damit sollte dieser Form der Streetart eine legale Fläche gegeben und illegale Schmierereien vermindert werden. Auch Mitglieder des Kinder- und Jugendrates wünschten sich weitere Flächen, die jungen Menschen Raum für Kreativität bieten, wo sie straffrei sprühen dürfen.

Jugendliche sind Befürworterund Nutznießer des Angebots

„Es ist aber nicht an den Stellen im Dirt-Bike-Park geblieben, angrenzende Schilder wurden ebenfalls besprüht“, berichtete Sebastian Matz von Farbschmierereien im Umfeld. Die Abteilung Stadtentwicklung sei auftragsgemäß noch auf der Suche nach weiteren Flächen in den Stadtteilen, die sich für derartige Projekte eignen.

Im Fokus haben die Verantwortlichen der Stadt dazu auch die Westertor-Passage in Iserlohn, die immer wieder von illegalen Sprayern verschmutzt worden ist. Um das Problem in den Griff zu bekommen, habe er schon diverse Gespräche geführt, erklärte Iserlohns Stadtmarketingchef Dirk Matthiessen. Er machte deutlich: „Es geht nicht um die einmalige Verschönerung, sondern darum, dass etwas geschaffen wird, was von Dauer ist. Etwas Wertiges aus einem Guss mit einer thematischen Linie und einem Kodex, der wirkt und in der Szene geschätzt wird.“ Er habe dazu einige Gestaltungsbeispiele aus anderen Städten recherchiert. Entsprechende Bilder will er den Kulturpolitikern vor weiteren Beratungen zukommen lassen.