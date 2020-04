Vor genau 75 Jahren wurde Dietrich Bonhoeffer, Theologe und Mitglied des Widerstands gegen die Nationalsozialisten, im Konzentrationslager Flossenbürg ermordet. „Dietrich Bonhoeffer ist für uns ein kleiner „Heiliger“ geworden, auch wenn wir Protestanten das eigentlich nicht kennen“, erklärt Pfarrer Burckhardt Hölscher über den Theologen, der auch Namensgeber des Gemeindehauses an der Friedenskirche ist. Er nimmt für die evangelische Gemeinde eine Vorbildfunktion ein, denn Bonhoeffer war ein großer Ökumeniker.

Das Gedenken an ihn am heutigen Gründonnerstag und am Karfreitag findet im Rahmen eines Videogottesdienstes statt. „Das passt da ja sehr gut hin, der leidende Christus und der eben auch leidende Bonhoeffer“, zieht Pfarrer Hölscher den Vergleich. In der Theologie bezieht sich Ökumene auf die Gesamtheit aller Christen auf der Welt, und Dietrich Bonhoeffer hatte auch eine Bedeutung im Kongo. Pastor Emmanuel Boango, der seit Weihnachten als kongolesischer „Austauschpastor“ in Letmathe lebt, berichtet daher auch in einem Videointerview, welche Bedeutung Dietrich Bonhoeffer für die Arbeit seiner Kirche in Boende/Lofoy hat. „Zumindest die Theologen dort kennen Bonhoeffer und haben von ihm gelernt. Die sind dort noch so von der Kolonialzeit gedrückt. Durch die Theologie werden sie im Grunde genommen zur Mündigkeit ermutigt“, erklärt Burckhardt Hölscher.

Zudem spricht der kongolesische Pastor auch über die derzeitigen Auswirkungen der Corona-Krise in seinem Heimatland. Die beiden Videobeiträge zum Bonhoeffer-Gedenken sind ab heute auf der Homepage der Evangelischen Kirchengemeinde www.ev-kirchengemeinde-letmathe.de abrufbar.

Weitere Videobeiträge folgen an Karsamstag

Neben dem Gedenkgottesdienst für Dietrich Bonhoeffer und dem Videointerview mit Emmanuel Boango hat die Evangelische Gemeinde vier weitere Videobeiträge geplant, die am Karsamstag freigeschaltet werden sollen. Dazu gehört die Feier der Osternacht am Friedensleuchter und die Ansprache in der Osternacht. Letztere beleuchtet die Osterbotschaft vor dem Hintergrund der aktuellen Verfilmung Siegfried Lenz’ Roman „Der Überläufer“, der am gestrigen Abend auf ARD ausgestrahlt wurde. Zudem werden auch Lieder des Gospelchors veröffentlicht.

Da sich in der Gemeinde auch eine gute und lebendige Arbeit mit den kleinsten Gemeindegliedern etabliert hat, gibt es auch einen Familiengottesdienst für die Kinder und ihre Familien. Am Ostergarten der Friedenskirche wird die Ostergeschichte erzählt. Der aufgezeichnete Videogottesdienst wird am Karsamstag freigeschaltet. Verbunden ist das ganze mit einer Aktion, die am Ostersonntag gestartet wird. „Die Kinder dürfen mit ihren Familien an Ostern selbst vorbeikommen und sich zwischen 10 und 12 Uhr eine Oster-Überraschungstüte abholen, natürlich mit gebührenden Abstand“, verrät Pfarrer Burckhardt Hölscher.

Osterkerzen als Zeichen der Verbundenheit in der Krise

Ab heute können auch alle Gemeindemitglieder und Interessierten eine Osterkerze und einen Gebetsflyer an der Kirche und am Gemeindehaus für zu Hause mitnehmen. Diese können dann beim Mitfeiern des digitalen Gottesdienstes entzündet werden. „Das soll auch als Zeichen der Verbundenheit in der Gemeinde verstanden werden“, erläutert Pfarrer Hölscher. Damit sollen dann auch ältere Gemeindeglieder erreicht werden, die keinen Internetzugang besitzen oder mit den technischen Gegebenheiten nicht zurecht kommen und die Online-Gottesdienste nicht verfolgen können.

Auf Wunsch der Altenheime wird eine kleine Besetzung des Posaunenchors am Karsamstag gemeinsam mit Pastor Burckhardt Hölscher das St. Kilian Altenheim um 18 Uhr und das Seniorenzentrum an der Lindenstraße um 18.30 Uhr besuchen. Vor den Gebäuden wird der Posaunenchor einige Osterlieder spielen, begleitet von einer kurzen Andacht von Pfarrer Burckhardt Hölscher.