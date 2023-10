Oestrich: Anwohner soll Reifen zerstochen haben

Oestrich. Zeugen brachten die Polizei in Letmathe-Oestrich auf die Spur eines 66-Jährigen. Der bestreitet die Tat gegenüber der Polizei.

Zeugen haben laut Polizeibericht vom Freitag am späten Dienstagabend gegen 23.45 Uhr beobachtet, wie sich ein Mann in der Wiesenstraße in Letmathe-Oestrich an drei Autos zu schaffen machte. Am nächsten Tag stellten die Besitzer der Fahrzeuge platte Reifen fest.

+++ Aus Letmathe: Parken an der Untergrüner Straße - CDU fragt nach Lösungen +++

Im Verdacht steht nach den Zeugenhinweisen ein 66-Jähriger Anwohner, der jedoch gegenüber der Polizei bestritt, die reifen zerstochen zu haben. Die Polizei ermittelt nun gegen ihn wegen Sachbeschädigung in drei Fällen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Letmathe