Oestrich: Helikoptereinsatz nach schwerem Verkehrsunfall

Nach einem Unfall in der Kirchstraße in Iserlohn-Oestrich musste ein Hubschrauber eine schwer verletzte Person nach Dortmund ins Krankenhaus fliegen.

Oestrich. In Oestrich musste ein Rettungshubschrauber zu einem Verkehrsunfall fliegen. Ein 48-jähriger Fahrradfahrer kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

Der Rettungshubschrauber Christoph 8 aus Lünen musste am Sonntagmittag zu einem Verkehrsunfall nach Oestrich fliegen. Feuerwehr und Polizei wurden um 13.06 Uhr informiert und rückten in die Kirchstraße aus. Ein Pkw-Fahrer wollte am Fuße des Berges nach links abbiegen und übersah dabei einen entgegenkommenden Fahrradfahrer.

Lesen Sie auch: 18. Geburtstag: Familie in Letmathe gedenkt getöteter Carina

Bei dem darauffolgenden Zusammenstoß wurde der 48-jährige Radfahrer schwer verletzt. Er war allerdings ansprechbar und stabil. Nach ersten Erkenntnissen besteht keine Lebensgefahr. Der Helikopter, der auf dem Herbert-Nolte-Platz landete, flog den Mann in ein Krankenhaus nach Dortmund. Die Berufsfeuerwehr war mit zehn Einsatzkräften vor Ort und war Ansprechpartner für die Rettungskräfte im Helikopter. Nach rund einer Stunde war der Einsatz beendet.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Letmathe