Oestrich: Open-Air-Gottesdienst an Christi Himmelfahrt

Oestrich. Die Evangelische Kirchengemeinde Oestrich-Dröschede hat auf dem Herbert-Nolte-Platz Christi Himmelfahrt gefeiert

„Endlich wieder Gottesdienst feiern“ – nach monatelanger Pause konnten Pfarrer Fritz-Uwe Schulte und sein Team aus der Evangelischen Kirchengemeinde Oestrich-Dröschede an Christi Himmelfahrt voller Freude rund 45 vorangemeldete Gäste zu einem Gottesdienst der besonderen Art begrüßen. Auf dem Herbert-Nolte-Platz fand bei strahlendem Sonnenschein der erste von vier geplanten Open-Air-Gottesdiensten statt. „Wir hoffen, dass wir bei niedrigeren Inzidenzzahlen auch wieder gemeinsam singen und ohne Maske zusammenkommen können“, sagt Pfarrer Schulte vorsichtig optimistisch.

Trotzdem freue man sich einfach darüber, die von vielen vermisste Begegnung im Rahmen des Gottesdienstes zu ermöglichen. Ganz auf musikalische Untermalung mussten die Besucher übrigens nicht verzichten: Ute und Thomas Renfordt begleiteten das Programm mit Keyboard und Trompete.

Für weitere Gottesdienste sind Anmeldungen möglich

Für die nächste Open-Air-Veranstaltung am Pfingstsonntag können sich Interessierte online über die Webseite www.ev-kirchengemeinde-oestrich-droeschede.de oder telefonisch unter 02374/12137 im Gemeindebüro anmelden. Auch am 6. und am 27 Juni sind Gottesdienste geplant – immer unter der Voraussetzung, dass es trocken ist. Die Teilnehmerzahl ist auf 75 begrenzt.

