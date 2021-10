Oestricher haben eine volle Agenda

Oestrich. Als Nächstes steht der Martinszug auf dem Programm, die Planungen für die 800-Jahr-Feier werden forciert.

Die Freude über ein persönliches Wiedersehen war den Vertreterinnen und Vertretern von Vereinen und Institutionen Oestrichs am Freitagabend anzumerken. Auch Ortsrings-Vorsitzender Friedhelm Siegismund brachte das zum Ausdruck: „Endlich mal wieder in Präsenz, nachdem wir die erste Sitzung in diesem Jahr noch online abgehalten haben.“

Bei der Videokonferenz seien außerdem nur sechs Personen dabei gewesen, die nicht zum Vorstand gehören, erklärte er kurze Zeit später in seinem Rückblick. Und dann folgte ein Appell Siegismunds, der im Verlauf des Abends dann noch mehrfach zu hören war: Nachdem sich bei der virtuellen Konferenz niemand dazu bereit erklärt hatte, den Ortsring als Vorstand fortzuführen, bat der derzeit kommissarische Chef die Anwesenden darum, sich „umzuhören, ob es nicht doch noch irgendwie Interesse gibt“, schließlich sei die Arbeit des Ortsrings wertvoll. „Alle ziehen her, aber keiner will etwas tun“, so Siegismund.

Baumpflanzaktionen künftig lieber in Eigenregie

Trotz der Corona-Zwangspause habe sich nämlich eine Menge getan. So erinnerte er an die überraschend große Resonanz auf die Müllsammelaktion Anfang Mai. Statt der erwarteten zehn seien gleich etwa 50 Helfer am Start gewesen, und eine Wiederholung sei ausdrücklich von den Beteiligten nachgefragt worden. Grundsätzlich positiv seien auch die Baumpflanzaktionen gewesen, wobei die Zusammenarbeit mit dem Stadtbetrieb Iserlohn-Hemer von Siegismund deutlich kritisiert wurde. Es werde überlegt, künftig zwar weiter zu pflanzen, gern auch auf Privatgrundstücken, aber eben ohne SIH-Unterstützung, weil sich dies langwierig und kompliziert gestalte.

Als Nächstes steht für den Ortsring der Martinszug am 13. November auf dem Terminkalender. Weil der Dorfplatz – wie berichtet – durch die derzeit laufenden Sanierungsarbeiten nicht zur Verfügung steht, haben die Anwesenden am Freitag entschieden, dass Start und Ziel des Rundgangs der Schulhof sein soll. Auch die Route wird diesmal anders als gewohnt verlaufen: durch den Volksgarten.

Iserlohns stellvertretendem Bürgermeister Michael Scheffler gab Friedhelm Siegismund einen bereits bei der Stadtverwaltung eingereichten Wunsch mit auf den Weg: „Wir hatten schon vor zwei, drei Jahren nachgefragt, ob es vonnöten ist, solche Veranstaltungen mit Gebühren zu belegen.“ Schließlich sollen die Einnahmen Vereinen zugute kommen. Eine Antwort habe es bis dato nicht gegeben, nur den Hinweis, dass es sich um eine Landes-Gebührenordnung handele. Scheffler erklärte, dass es im Hauptausschuss schon mehrfach Diskussionen zu diesem Thema gegeben habe, mit dem Ergebnis, dass „die Verwaltung alles tun soll, um die Gebühren zu erlassen“.

Auch in diesem Jahr wird kein großer Weihnachtsbaum zentral in Oestrich aufgestellt werden können, weil eben der Platz noch nicht fertig sein wird. Fest steht dagegen, dass es am 7. Januar einen Neujahrsempfang geben soll.

Und die 800-Jahr-Feier soll vom 19. bis zum 21. August steigen. Mitte November sollen sich die Verantwortlichen treffen, um Nägel mit Köpfen zu machen. „Wir müssen Bühne und Bands reservieren, sonst ist alles ausgebucht“, mahnte Siegismund. Er will sich mit Stadtmarketing-Leiter Dirk Matthiessen in Verbindung setzen, um sich um eine städtische Ausfallbürgschaft für den Fall der Fälle zu bemühen. Eine eingezäunte Veranstaltung mit Besucher-Registrierung wurde schon am Freitag rigoros abgelehnt, dies könne man sich nicht vorstellen, es sei weder zu realisieren, noch finanzierbar. Und die Ortsring-Verantwortlichen wünschen sich, dass bei den Planungen für die Sanierung der Kirchstraße die Jubiläumsfeier fest eingeplant und bedacht wird. „Bitte keine Baustelle“, so Siegismund.

Mehrfach wurde dann die Berichterstattung der Heimatzeitung zitiert, als der Tagesordnungspunkt „Stand Umgestaltung des Herbert-Nolte-Platzes“ an der Reihe war. „Die Arbeiten sollen ja voll im Plan sein“, so der Vorsitzende. Er erinnerte noch einmal an „ein paar Dinge, die auf unseren Wunsch hin gemacht wurden“. Der vom Ortsring aufgestellte Pavillon, der abgerissen wurde, sollte „nur durch eine Pergola ersetzt werden“. Dagegen habe man sich „mit Händen und Füßen gewehrt“, so dass nun eine Bedachung mit Begrünung versprochen worden sei – ebenso wie Stromanschlüsse. „Was noch hakt, ist der Wasseranschluss, der nicht bedacht wurde. Die Hydranten sind zu weit weg, da muss man für Veranstaltungen zu lange Schläuche legen“, erklärte Siegismund. Er hätte sich bei der neuen Beleuchtung etwas zu einem historischen Ortskern Passendes gewünscht, jedoch hätten sich „die Stadtwerke nicht erweichen lassen, etwas anderes hinzustellen“. Und auch für die Planer der Umgestaltung hagelte es Kritik: „Denen war wohl nicht bewusst, dass der Platz auch eine Funktion hat, es ging wohl mehr um Selbstverwirklichung.“

Wappenbaum muss eventuell ersetzt werden

Lob gab es allerdings für Ivo Ilicic aus Unna, dessen Unternehmen sich mit der Sanierung der Natursteinmauer für weitere Aufträge dieser Art empfohlen habe. „Die waren klasse“, so Siegismund. Er erzählte, dass auch der Gedenkstein für das 800-jährige Bestehen bereits bestellt sei, wo er am Ende stehen soll, sei allerdings noch unklar. Kompliziert gestalte sich zudem das Thema Wappenbaum, der zugunsten der neuen Treppenanlage weichen musste. Weil für das 70er-Jahre-Modell keine Statikdaten vorliegen, muss eventuell ein neues angeschafft werden.

„Es lohnt sich, etwas für Oestrich zu tun“, erinnerte Siegismund gegen Ende noch einmal daran, dass bald ein neuer Vorstand benötigt wird.