Friedhelm Siegismund (li.) und Isabelle Niehus an der Sommerlinde, die jetzt am evangelischen Friedhof Oestrich ihr neues Zuhause gefunden hat.

Geschenk Oestricher Heimatverein übergibt Baum an Isabelle Niehus

Oestrich. Zur Ordination schenkte der Heimatverein Ortsring Oestrich Pfarrerin Isabelle Niehus einen Baum. Jetzt wurde die Sommerlinde gepflanzt.

Ein ganz besonderes Geschenk hat jetzt der Heimatverein Ortsring Oestrich, vertreten durch Friedhelm und Inge Siegismund, an Pfarrerin Isabelle Niehus übergeben, die nach ihrer Ordination Ende Januar dieses Jahres aktuell ihren Probedienst in der evangelischen Kirchengemeinde Oestrich-Dröschede verbringt.

„Wir haben uns selbst als Ziel gesetzt, innerorts mehr Grünflächen anzulegen“, erklärt Friedhelm Siegismund den Hintergrund des Geschenks. Am Leckerhorstweg sind so schon Ahornbäume gepflanzt worden, es wurde eine Streuobstwiese angelegt und auch die scheidenden Pfarrer und Pastöre hätten in den vergangen Jahren als Abschiedsgeschenk Bäume bekommen. Ein Geschenk, das auch Symbolcharakter haben soll, erklärt Siegismund: „Das ist eine bleibende Erinnerung für Frau Niehus, aber auch für Oestrich.“

Sommerlinde soll viele hundert Jahre alt werden

Isabelle Niehus hofft unterdessen, dass die Sommerlinde, die besonders robust sein soll, viele hundert Jahre steht. Das Zeug hätte der jetzt rund vier Jahre alte Baum dazu, erklärt Inge Siegismund: „Linden werden mindestens 600 Jahre alt, meisten noch viel älter.“

Wenn Isabelle Niehus jetzt also am Friedhof ist, wird sie ihren Baum mit eine Gießkanne versorgen. Aber die Pfarrerin hat noch mehr Ideen, um Oestrich – und vor allem das Fleckchen Erde um die neugepflanzte Linde – nachhaltiger zu gestalten: „An die Dreibeine kann man im Frühjahr Blumentöpfe hängen, rundherum Blumen pflanzen. Das ist gut für die Bienen.“

Umwelt liegt Pfarrerin Isabelle Niehus am Herzen

Da bald mit dem ersten Advent das neue Kirchenjahr beginnt, plant Isabelle Niehus eine Art Blog „Ein Jahr mit dem Baum“ anzufertigen – die Umwelt ist ein großes Interesse der jungen Pfarrerin.

Und weil ein Baum einen Namen braucht, findet zumindest die Pfarrerin, hat sie auch gleich einen parat: Hildegard soll die Sommerlinde heißen. „Nach Hildegard von Bingen, die finde ich toll“, erklärt Isabelle Niehus den Entschluss. Der Baum ist für sie ein besonderes Geschenk, nicht nur wegen seines Symbolcharakters, sondern auch, weil hinter ihrem Elternhaus eine große Linde steht, die schon mindestens 100 Jahre alt ist, schätzt sie. „Wenn ich hier weggehe, bleibt etwas von mir zurück – das ist ein schöner Gedanke.“