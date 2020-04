Opulente Decke im Letmather Saalbau ist wieder sichtbar

Dieser Frühjahrsputz hat es in sich: Seit der Städtische Saalbau Anfang April im Zuge der Innensanierung erst von seinem Mobiliar befreit und dann mit einem provisorischen Skelett aus Baugerüsten ausgestattet worden ist, haben Handwerker drastische Maßnahmen ergriffen und die gelblich-ockerfarbene Zwischendecke aus den 1970er Jahren vollständig entfernt. „Für den Anfang mussten wir ein Loch hineinfräsen, von da aus konnten wir dann sägen. Das war eine Konstruktion aus Holz und Gipskartonplatten, die haben wir Stück für Stück abgeteilt und von der Aufhängung getrennt“, berichtet der zuständige Architekt Frank Göcking. Lüftungsanlagen und Elektroleitungen wurden dabei ebenfalls in Schuttcontainer verladen und abtransportiert.

Anfang April bauen Arbeiter die Gerüste auf, hier ist die Zwischendecke aus den 1970er Jahren noch zu sehen. Foto: Alexander Barth / IKZ

Eine teilweise staubige Angelegenheit, die ganz unabhängig von Coronaviren Atemschutzmasken mit Filterfunktion erforderte. Jetzt ist der Blick frei auf ein beeindruckendes Deckenpanorama, das sich dank einer provisorischen Zwischendecke aus Gerüstplanken aus nächster Nähe bewundern lässt. Das mit opulenter Stuckornamentik verzierte Gewölbe aus dem Jahr 1896, von dem einst Kronleuchter das gesellschaftliche Treiben im „Kaisersaal“ erleuchteten, verleiht dem Gebäude einen völlig anderen Charakter.

„Vor allem im Übergangsbereich zur Wand ist die Decke ziemlich zerstört worden, damals wurde keine besondere Rücksicht genommen“, bedauert Frank Göcking und weist auf größere und kleinere Löcher, die durch den Putz geschlagen worden sind, um die Zwischendecke zu verankern. Diese Schäden sollen so gut es geht repariert werden, am heutigen Donnerstag beginnen Putzfachleute mit der Restauration. Immerhin erlauben die größeren Durchbrüche Einblicke in den Dachstuhl des Saalbaus, der aus Stahlträgern und Holzbalken besteht. Beide sind inzwischen 124 Jahre alt und dafür in erstaunlich gutem Zustand, betont der Architekt und wagt eine Vermutung.

Stahl und Holz über Jahrzehnte gut getrocknet

„Das könnte mit dem Luftstrom zu tun haben, der aus den unteren Geschossen in den Dachstuhl gepustet wurde, auf diese Weise ist es nie feucht geworden.“ Die enormen Stuckrosetten kaschieren nämlich eigentlich das höchst simple Lüftungskonzept der Erbauer, zwei große Löcher in der Decke, das in späteren Jahren mit Maschinen unterstützt, aber grundsätzlich beibehalten wurde. Mit der Frage, wie die Lüftung zukünftig funktionieren soll, befasst sich Petra Moldenhauer von der gleichnamigen Fachfirma für Luft- und Klimatechnik aus Herdecke, die sich am Mittwoch eine Führung geben ließ und mit Frank Göcking über das weitere Vorgehen beriet.

Die Rundbogen über den Fenstern sind zugemauert worden und werden nun wieder freigelegt. Foto: Alexander Barth / IKZ

„Die Maschinen sind noch keine 20 Jahre alt, die können weiter benutzt werden“, erläutert sie. Die Lüftungsschächte hingegen werden völlig neu gebaut und sollen als modernes Element ins Gesamtkonzept integriert werden. Die Löcher in der Decke sollen noch gestopft werden, damit die Halle im Winter nicht zum energetischen Albtraum wird. Vorerst sind noch andere Aufgaben zu bewältigen, etwa bei den Fenstern: Die ursprünglich mit Rundbögen ausgeführten Lichtgeber sind in früheren Jahrzehnten zu günstig-praktischen Rechtecken verkleinert worden. „Die Bögen sind noch da, wir müssen sie nur wieder freilegen“, erklärt der Architekt. Tatsächlich ist die Rundung oberhalb der Fenster unschwer zu erkennen, allerdings sind darunter Stahlträger eingezogen und die halb-ovalen Bereiche zugemauert worden. Ein Handwerker rückt den Ziegeln gerade mit einem Drucklufthammer zu Leibe.

Patentierte Putztechnik beweist wahre Langlebigkeit

Die ausgefransten Ränder der Stuckdecke lassen die „Rabitz“-Technik erkennen, die der Berliner Maurer Carl Rabitz 1878 als Patent anmeldete. Tragendes Element für den Mörtel ist dabei ein Drahtgeflecht, das seinerseits an den Stahlträgern unter dem Dachstuhl hängt. Gegenüber den damals üblichen Konstruktionen aus Holz sollte diese Methode Robustheit und Langlebigkeit garantieren. Das Konzept ist aufgegangen: Die zu beklagenden Schäden sind im Wesentlichen menschengemacht.

Die Sanierung des Saalbaus liegt bislang im Zeitplan und erlaubt öffentliches Parken zumindest auf einem Teil des Außengeländes, bis dieses zur Umgestaltung vorübergehend ganz gesperrt werden muss. Im Gebäude würden in der Spitze nicht mehr als ein Dutzend Personen gleichzeitig arbeiten, schätzt Frank Göcking. Die Abstandsregeln zum Infektionsschutz seien auf der weitläufigen Baustelle recht gut einzuhalten: „Wir verteilen uns und kommen uns bei Besprechungen nicht zu nahe, nur beim aneinander Vorbeigehen muss man aufpassen.“