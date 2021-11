Oratorienchor Letmathe – die Solisten für den 12. Dezember

Letmathe. Zu altbewährten Gesangstalenten gesellen sich zum Konzert im Kiliansdom auch zwei Neuzugänge.

Für sein Konzert am Sonntag, 12. Dezember, stellt der Oratorienchor Letmathe die Mitwirkenden vor, die eine klangvolle Aufführung von Ludwig van Beethovens Messe C-Dur versprechen. Neben dem Philharmonischen Orchester Hagen sind dies teils bewährte, teils neue Gesangssolisten:

Rena Kleifeld studierte in Würzburg, München und New York und ist als Altistin in Opern von Verdi, Strauß, Tschaikowski und anderen Komponisten in Europa, Asien und den USA gefragt. Bei Aufführungen mit dem Oratorienchor überzeugt sie seit fast zehn Jahren mit ausdrucksvollen Interpretationen beim Weihnachtsoratorium, der „Schöpfung“ und zuletzt bei Cherubinis „Missa sol-emnis“.

Michael Kurz studierte das Tenorfach in Köln, war Ensemblemitglied der Volksoper Wien und gastiert seitdem an großen Opern in Rom, Paris, Leipzig und Zagreb, bei Festspielen in Luzern, in Baden-Baden, auf Tourneen in Europa, Amerika und Asien, und wirkte bei TV- und Rundfunkaufnahmen mit. In Letmathe überzeugte er schon mehrfach mit den Tenorpartien seines Faches, so in Händels „Messias“ und ebenfalls in Cherubinis „Missa solemnis“.

Erstmalig in St. Kilian wird die Sopranistin Almut Panfilenko auftreten, die 2013 als Preisträgerin beim „Podium Junger Gesangssolisten“ des Verbands deutscher Konzertchöre ausgezeichnet wurde. Sie ist festes Mitglied am Saarländischen Staatstheater, wirkte bei Rundfunkproduktionen mehrerer Sender mit und lehrt an der Hochschule für Musik Saar und in der Kirchenmusikausbildung des Bistums Trier.

Dong-Won Seo ist einer der beiden neuen Solisten. Foto: Privat / IKZ

Ebenfalls neu in Letmathe ist der mehrfach prämierte Bassist Dong-Won Seo, der in Korea und Düsseldorf studierte. Als Ensemblemitglied zunächst am Deutschen Nationaltheater Weimar wurde er später unter anderem ans Staatstheater Darmstadt, nach Hagen, Dortmund und an die Aalto-Oper in Essen verpflichtet, wo er aus seinem Repertoire von 60 Partien vor allem große Rollen in Opern von Mozart (Sarastro, Komtur), Verdi (Philipp II., Sparafucile), Wagner (König Marke, Gurnemanz) und andere singt.

