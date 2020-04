„Ostern findet statt - nur halt per Livestream“

Die Kontaktbeschränkungen, die aktuell das Leben im gesamten Bundesgebiet das Leben der Menschen zur Eindämmung der Corona-Pandemie gültig sind, gelten bisher bis zum 19. April – und somit bis nach dem Osterfest. Dies trifft natürlich vor allem die Gläubigen, auch in Letmathe, denn der Besuch der Gottesdienste muss somit entfallen. Doch der katholische Pastoralverbund Letmathe hat sich etwas einfallen lassen: „Ostern findet statt und das fast wie gewohnt – nur halt per Livestream“, erklärt Pastor Frank D. Niemeier.

Bereits seit dem 16. März sind die Messen in St. Kilian per Livestream mitzuerleben, werktags um 9 Uhr und natürlich auch der Gottesdienst am Sonntag um 11 Uhr findet live im Netz statt. Im Kiliansdom sind dann allerdings nur die Beteiligten und Volker Bellebaum, der sich um die Technik kümmert – die Gottesdienste vor Ort sind nicht öffentlich, im Livestream kann aber jeder mitfeiern.

Der Bedarf, Sorgen ins Gebetzu fassen, scheint groß zu sein

Ein Angebot, das bei den Gläubigen Anklang findet, denn werktags sind durchschnittlich 45 Teilnehmer dabei, am vorvergangenen Sonntag waren es in der Spitze sogar einmal 200 Zuschauer, erstaunliche Zahlen, meint Dr. Markus Mönig, Vorsitzender des Gesamtpfarrgemeinderats: „Wie viele Menschen dann letztendlich den Gottesdienst mitfeiern, können wir nicht nachvollziehen. Der Bedarf, gerade jetzt zum Beispiel auch die Sorgen ins Gebet zu fassen und sich in Stille auf das Wichtigstes zu besinnen, an seine Lieben zu denken, scheint aber groß zu sein.“

Und darauf will der Pastoralverbund eingehen und neben den regulären Livestreams jetzt auch die gesamte Kar- und Osterliturgie live ins Netz senden. Die Kameras wurden an den wichtigsten Punkten von St. Kilian verteilt, Volker Bellebaum wird die Übertragung außerdem auch mit einer mobilen Kamera vervollständigen und das Mitfeiern als Hausgottesdienst möglich machen. Los geht es am Gründonnerstag um 20 Uhr mit der Messe vom letzten Abendmahl. Auch die Gebetswache der Nacht wird möglich sein, denn der Kiliansdom bleibt innen erleuchtet und wird auch von Außen hell angestrahlt. „Alle sind eingeladen, eine Stunde am Abend oder sogar in der Nacht auszusuchen und im persönlichen Gebet zu verbringen“, so Pastor Niemeier. Um 8 Uhr am Morgen des Karfreitag endet die Gebetsnacht mit dem Morgengebet. Auch einen besonderer Höhepunkt, der im Kiliansdom traditionell am Karfreitag stattfindet, will der Pastoralverbund für die Gläubigen online erlebbar machen: Das seit dem Passionssonntag verhüllte Kreuz, mit dem farbig gefassten Korpus von 1370, wird herabgelassen und wieder enthüllt, um das Leiden Jesu am Kreuz neu zu bedenken. „Das ist für viele eine sehr berührende Begegnung“, weiß Niemeier. Danach wird die Krypta bis 18 Uhr geöffnet.

In der Osternacht sollen dann im Dom viele hunderte von Osterkerzen in den Bänken entzündet, um an jene zu erinnern, die in diesen zwei Stunden vor dem heimischen PC, Laptop oder Tablet die Feier der Osternacht verfolgen.

Bei der Erneuerung des Taufversprechens hoffen Pfarrer Niemeier und der Diakon Peter Trotier, dass die Gläubigen auch zu Hause ihr Versprechen erneuern. „Außerdem haben wir die Fürbitten einiger Gemeindemitglieder aufgenommen, so dass auch stimmlich einige Gläubige in dieser Nacht da sind“, erklärt Markus Mönig.

Palmzweige, Osterkerzen undGebetsbildchen liegen bereit

Die Vertreter des Pastoralverbunds Letmathe weisen noch einmal darauf hin, dass auch in dieser Zeit die Kirchen täglich für das persönliche Gebet geöffnet sind. „Wir bitten aber alle, die Gottesdienste in den eigenen vier Wänden zu verfolgen und nicht zum Kiliansdom zu kommen“, betont Mönig noch einmal. Gesegnete Palmzweige, Osterkerzen und Gebetsbildchen liegen ab sofort in St. Kilian aus. Markus Mönig, Frank Niemeier und Volker Bellebaum sind sich aber einig, dass diese schwere Krise aber auch ihre guten Seiten haben kann: Die Digitalisierung hat so zum Beispiel schneller Einzug in die Gemeinden gehalten, denn neben den Livestreams findet auch die Firmvorbereitung zum Beispiel via Zoom statt.

Auch nach der Corona-Krise sollen viele Angebote, die jetzt aus der Not entstanden sind, weiterbeibehalten werden. „Ich spüre aber deutlich, das etwas fehlt: die Hand zu reichen, Trost spenden, der Austausch. Wir haben viel Neues gelernt, trotzdem wollen wir zum Gewohnten zurückkehren“, meint Pfarrer Niemeier. Eine Bitte hat er aber vor allem an die Jüngeren: „Ermöglicht den Älteren den Zugang zu den Gottesdiensten.“